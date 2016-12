Huisarrest voor veertig asielzoekers met jaarwisseling

De gemeente Weert heeft een groep van zo'n 20 Noord-Afrikaanse asielzoekers huisarrest opgelegd van kerst tot na de jaarwisseling, ze mogen één uur per dag van het terrein. Heerlen heeft aan twaalf azc-bewoners verteld dat ze vanaf acht uur vanochtend 24 uur niet van het terrein af mogen, ze moeten zich in die periode drie keer melden. Op het azc in Venray geldt zo'n gebiedsgebod voor negen mensen.



Verblijfsvergunning

Marokkaanse en Algerijnse asielzoekers maken geen kans op een verblijfsvergunning. Een deel benut hun tijdelijk verblijf in een Nederlands azc om uit stelen te gaan. In Noord-Nederland en Limburg klagen gemeenten over winkeldiefstallen en zakkenrollerij. Ook intimideren de Noord-Afrikanen andere bewoners van hun azc's en zorgden voor geluids- en drankoverlast.



Vesting

Burgemeester Heijmans van Weert wil met het huisarrest 'Keulse' toestanden in Nederland voorkomen. In die Duitse stad liep het vorig jaar bij de jaarwisseling volledig uit de hand toen honderden Noord-Afrikaanse asielzoekers bij het station vrouwen aanrandden en bestalen. Die stad is vandaag een vesting, er zijn tegen de 3000 agenten en beveiligers op de been. Naast de drie Limburgse gemeenten heeft in het grote asielcomplex in Ter Apel zeker één asielzoeker een gebiedsverbod: hij mag 3 maanden niet in Ter Apel zelf komen.