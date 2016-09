Huisartsen kunnen veel meer zelf doen

Om de hoek, geen wachtlijsten, geen eigen risico en de totale zorgkosten slinken: daarom moeten patiënten volgens het kabinet voor zoveel mogelijk behandelingen naar hun huisarts in plaats van naar de specialist. Maar in de praktijk gebeurt dat mondjesmaat, concludeert onderzoeksinstituut NIVEL in een rapport dat vandaag verschijnt.



Onderzoeker Joke Korevaar: ,,Huisartsen die zelf vaker wonden behandelen, sturen hun patiënten net zo vaak door naar de specialist als collega-huisartsen die die extra taken minder vaak uitvoeren."



Doorverwezen

De gegevens dateren van 2008-2010. Sindsdien wordt er al wel minder doorverwezen, stelt het NIVEL. Zo draagt de huisarts meer zorg voor chronisch zieken met diabetes, COPD en astma. Maar het kan meer, zegt Korevaar: ,,Denk aan controles van mensen met hart- en vaatziekten en nazorg van kankerpatiënten."



Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) verschoof vorig jaar 10,9 miljoen euro van het budget voor ziekenhuizen naar huisartsen. Ook dat kan meer worden, al wil de minister geen bedragen noemen.



Dat het proces zo traag verloopt, heeft meerdere oorzaken, zegt Korevaar. ,,Patiënten willen soms liever naar de specialist, omdat ze dat gewend zijn. Huisartsen moeten de extra zorg inpassen in hun volle agenda. Bovendien verloopt het contact tussen ziekenhuizen en huisartsen geregeld moeizaam, omdat ze maar in beperkte mate gewend zijn samen te werken."



Nieuwe taken

Volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is het een kwestie van vertrouwen. Bij specialisten ontbreekt dat wel eens, omdat voor veel huisartsen de ziekenhuiszorg nieuw is. Zij moeten de ruimte krijgen om zich de nieuwe taken eigen te maken.



Paulus Lips van de Landelijke Huisartsen Vereniging: ,,Dus moeten zorgverzekeraars langlopende contracten afsluiten met huisartsen. Dan kunnen we investeren in huisvesting en personeel. De hoeveelheid patiënten per huisarts moet omlaag, anders kunnen we de zorg niet behappen."