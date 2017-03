Iedereen heeft wel een Jacques Tichelaar in de familie. Man met aanzien (Jacques was commissaris van de koning in Drenthe) maar die slecht tegen de druk van zijn familie kan. ,,Wie zet moeder op de trein? Sjakie, doe jij dat even met je dienstauto? Ach, als je dan toch rijdt, kun je d'r ook wel gelijk even thuis afzetten. Want hoe ver is Harderwijk nou, en alles op kosten van de zaak.''



Zo'n Jacques heeft vier schoonzussen van wie één de LOI-binnenhuis­architectcursus 'Schuiven met spulletjes' heeft gevolgd. Het ene jaar moet al het meubilair Feng Shui gezet worden, het andere jaar komt de creatieve schoonzus weer met bamboe het huis binnen omdat dat helemaal hot is. Sjakie moppert nog eventjes: ,,Bamboe? Ik ben geen panda.'' De hele familie grinnikt. ,,Dan moet je vooral doorgaan met eten, want je begint er eerdaags op te lijken. Een panda in een giletje.''



Tijdens verjaardagen is Sjakie beducht voor z'n schoonzussen. Want als hij nog maar net zit en zijn grijpgrage vingertjes in een bakje borrelnootjes heeft gestoken, schuift de dominantste al naast hem. ,,Jacques, hoe gaat het op de zaak?''



Als hij door de schoonzussen Jacques wordt genoemd, dan weet hij dat ze iets willen. Voor je het weet word je gebombardeerd tot chauffeur en moet je rijden naar de Huishoudbeurs. Komen ze aan het eind van de dag met zes tassen gratis voedsel de auto weer in en laten elkaar selfies zien die ze hebben gemaakt met Arie Boomsma en vooral Rob Geus.



Jacques neemt zich voor deze keer voet bij stuk te houden. ,,Goed Karin, ik mag niet klagen.'' Karin neemt een nootje. Hij hoort het gekraak tussen haar tanden, waar hij niet goed tegen kan. ,,Ik hoorde dat huize Tetrode een binnenhuisopknapbeurt nodig heeft?'' Hoe weet die schoonzus dat nou weer, denkt Sjakie en nerveuzig hapt hij twintig poestaborrelnootjes weg.



,,Nog een colaatje, Sjakie?'', roept zijn broer Tinus, ,,met een jenevertje erin?''

,,Nee, ik moet nog rijden'', antwoordt hij.

,,Mooi'', zegt schoonzus Mimi. ,,Dan kun jij moeder mooi afzetten in Harderwijk. Het ligt allemaal aan de A28 en die moet jij toch ook hebben, voordat je de afslag Drenthe neemt.''

Jacques kijkt even op z'n telefoon, waarop Marianne Thieme om voeding vraagt via zijn Kamergotchi-app. Gedoe, allemaal gedoe.

,,Jacques, ik vroeg je iets.''

,,Eh... ja, over Tetrode heb ik wel iets vernomen, maar daarvoor moet je toch echt bij mijnheer Schimmel zijn.''

,,Maar jij bent toch de commissaris van de koning, wat moet ik nou met... hoe heet-ie?'' vraagt de schoonzus.

,,Schimmel. Sjoerd Schimmel.''

Karin kijkt hem nu heel indringend aan. ,,Jacques!'' Ze kriebelt met d'r vingers lichtjes via zijn buik over zijn rechterbeen richting z'n lies en fluistert: ,,Drentse Napoleon van me, kun je geen lief woordje voor me doen?''



,,Ik stap op'', roept Jacques en maakt aanstalten. ,,Moeder, hijs je in je jas. Wie helpt me even met de rollator?'' Niemand reageert en zo staat hij allenig buiten een rollator in de achterbak te douwen.