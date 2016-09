Hullie hebben het gedaan!

Filosoof

De Oostenrijkse filosoof Peter Strasser, onlangs geïnterviewd door NRC, ziet het gebeuren en maakt zich zorgen over de manier waarop een groeiend aantal landen in zichzelf aan het keren is. ,,De Europeanen dachten dat ze het Kwaad verbannen hadden. Nu zien we ineens: de duivel ligt overal op de loer." We trekken muren op (letterlijk), denken hardop na over een vertrek uit de NAVO (,,Overbodige organisatie'', zegt Trump) en stappen daadwerkelijk uit de Europese Unie.



Let op, waarschuwt Strasser: in nationale staten gedijen nationalisme, vreemdelingenhaat en uiteindelijk ook nazistische impulsen het best. In een internationaal verband gebeurt dit volgens hem minder snel. Overdreven? Het zijn inderdaad grote woorden, maar daarom niet minder waar. De tendensen waar hij bang voor is, zijn er wel degelijk. En we kennen allemaal onze geschiedenis, toch?



Een bijkomende vraag is: wat zou er gebeuren als al die mensen tegen wie de boosheid zich richt er genoeg van krijgen? Wat gebeurt er als de anderen niet meer pikken dat ze als 'de anderen' worden gezien? Hoe vaak kun je anderen uitmaken voor terroristen, verkrachters of criminelen? En hoe vaak kun je tegen iemand zeggen dat je hem of haar liever niet in je buurt, je stad of je land hebt?



Deze zomer slaat in Amerika de vlam in de pan als er voor de zoveelste keer een zwarte burger wordt neergeschoten door een blanke politieman, die vervolgens vrijuit gaat wegens gebrek aan bewijs. Genoeg is genoeg, denken Micah Johnson en Gavin Long, beiden zwart. De eerste schiet op 7 juli vijf agenten dood in Dallas, de tweede maait op 17 juli drie agenten neer in Baton Rouge. In een YouTube-filmpje dat later opduikt, verklaart Long dat hij er niet meer tegen kan hoe zwarten worden behandeld. Alleen geweld kan hier verandering in brengen, suggereert hij.



In Groot-Brittannië zijn de mensen ook boos, nog steeds. Eerst op de EU, maar dat is opgelost door het referendum over de Brexit. Wat blijkt echter? Het zijn met name de ouderen die hebben gestemd vóór een vertrek uit de Europese Unie, de jongeren achterlatend in verwarring. Die zijn nu weer boos op hun 'ouders, ooms, tantes en grootouders', zoals Nicholas Barret het verwoordt in een mooie column in de Financial Times: ,,We zullen nooit weten hoeveel kansen we hebben gemist, hoeveel vriendschappen, huwelijken en ervaringen ons zijn ontzegd. [Jullie] hebben onze bewegingsvrijheid afgepakt; een definitieve klap voor [onze] generatie, die al aan het verdrinken was in de schulden van de vorige." Niet gewelddadig, gelukkig. Maar wel dodelijk.



