'Humor had jouw moeder niet'

Je moeder was best kritisch'', zegt mijn vrouw.



,,Jouw moeder was egoïstisch'', zeg ik.



Ze zegt: ,,Ik weet nog dat ik iets had getekend. En toen zei je moeder: 'Dat heb je gewoon nagetekend.'"



,,Dat was dan waarschijnlijk ook zo.''



,,Je neemt het blind voor haar op, hè?''



Klopt. Ik verdedig mijn moeder, misschien wel omdat ze dat zelf niet meer kan.



Ze zegt: ,,Waarom vond je mijn moeder egoïstisch?''



Mijn schoonmoeder kwam om het jaar vanuit Nieuw-Zeeland naar Rotterdam. Ze zei dat ze twee maanden bleef, maar dat werden er meestal vier. Ze rookte mijn schilderijen geel.

,,Hoe vaak ik niet vroeg of ze haar sigaret niet buiten kon roken. Als ik thuis was, deed ze dat demonstratief mokkend in de tuin, maar als ik er niet was, rookte ze binnen. Ze had schijt aan mij. En jij zei er niks van.''



,,Ach, ze had niet veel meer'', vergoelijkt mijn vrouw.



Even is het stil. Het is niet makkelijk om een goede schoonmoeder te zijn. Een goede moeder is iets heel anders dan een goede schoonmoeder. Of ik niet iets aardigs over haar moeder weet te verzinnen, vraagt mijn vrouw. Ze kijkt me indringend aan.