I love balkenbrij

Een tijdje terug was ik in New York, waar ik op mijn hotelkamer in een verloren uur zapte langs de tv-kanalen. Er kwam een kookprogramma voorbij waarin een man een plak van een weke substantie omhoog hield en riep: 'The Dutch, they really love their scrapple'.



Verdwaasd keek ik naar het scherm. Ik voel me behoorlijk Dutch, maar heb nog nooit van scrapple gehoord. Het klonk meer als de naam van een geslachtsziekte dan iets dat je vrijwillig in je mond zou willen stoppen. Na een snelle google bleek dat het bestond: scrapple is de favoriete schotel van een etnische groep genaamd 'the Pennsylvania Dutch', een kolonie religieuze immigranten uit het zuidwesten van Duitsland en Zwitserland, die lijken op de Amish.



Dat ze 'the Dutch' worden genoemd is het gevolg van een vertaalfout: ze spreken net als de Amish een soort Deutsch, maar ergens in de geschiedenis is er een 'e' weggevallen. The Dutch hebben dus niets met ons, the Dutch, te maken.