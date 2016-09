Iedereen gaat dood, maar niet iedereen leeft echt

Het hele project van 365 Dagen Succesvol is begonnen met slecht nieuws. Nog voordat we boeken gingen schrijven en seminars gingen geven over gelukkig leven, werkten we samen in de directie van een grote onderneming met veel jonge mensen in dienst. En één van die jonge mensen was Jip Keijzer.



Jip was 20 en een held. Vol levenslust en energie. Geïnteresseerd in iedereen om hem heen. Jip was heel goed bevriend met het leven en vervolgens ook met ons.



Maar opeens zat er kanker in zijn arm. Niet omdat hij slecht voor zichzelf had gezorgd, of omdat het zo moest zijn, maar simpelweg omdat slechte dingen ook gebeuren met goede mensen. Hij werd ziek.



Een periode van behandelingen begon, met chemo's en operaties. Zijn hoofd werd kaal, zijn arm moest eraf en zijn long moest eruit. En zijn glimlach bleef.



Overal waar hij kwam, schudde hij de mensen door elkaar. Je weet niet hoeveel tijd je hebt, zei hij. Is dit dan wat je met die tijd wilt doen? Ruzie maken? Overspannen zijn? Ongelukkig zijn in je werk of in je relatie? Dit is geen generale repetitie voor het 'echte leven' dat straks begint. Dit is het.



Voor ons was dat toentertijd genoeg om te stoppen met de dingen waarmee we bezig waren en slechts één ding te gaan doen: dit verhaal blijven vertellen. We besloten alles achter ons te laten en ons leven volledig te organiseren rondom die ene missie van ons: Nederland is het gelukkigste land van de wereld.



Wat Jip je gevraagd zou hebben, is dit: Kijk eens naar je leven. Naar de dingen waar je blij mee bent. En de dingen die moeilijk gaan. Ben je er gelukkig mee? Misschien kun je niet alles beïnvloeden wat er speelt - maar altijd meer dan je denkt. Wat zou je nu kunnen doen om het (nog) een beetje beter te maken? Is er een knoop die je wilt doorhakken? Wil je het goedmaken met iemand? Of eindelijk een keer ergens mee stoppen? Jij weet het.



Toen Jip hoorde dat hij kanker had, wilde hij niet weten wat zijn levensverwachting was. Expres niet. 'Dan ga ik mezelf er maar naar gedragen', vreesde hij. Achteraf heeft hij dat goed aangevoeld, want hoewel niemand het verwachtte, heeft hij nog bijna vier jaar geleefd.



Toen Jip stierf, was hij 24 jaar oud. Hij vertelde dat hij alles uit zijn leven had gehaald. Er was niks wat hij had willen doen en wat niet in die laatste jaren is gelukt.



Niet alleen deed hij ons voor hoe je kon leven, maar ook hoe je kon sterven. Alsof hij wilde zeggen: 'Nog een keer!'



