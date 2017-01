'Ik ben het leven een beetje zat'

Er zitten godzijdank grappige scènes in de documentaire. In alle mineur valt heus nog te lachen. Maar de tragiek weegt het zwaarst ¿ logisch, wie dementeert gaat achteruit en wordt nooit meer beter.



Moeder en dochter spreken uit dat ze van elkaar houden, iets dat volgens mij de afgelopen vijftig jaar tussen die twee niet heel vaak hardop is gezegd. 'Vroeger was je niet zo aanrakerig', constateert de schrijfster. Wat voor moeder Heleen van Royen nou precies had, wordt niet duidelijk, maar ik vraag me af of dat relevant is; deze film gaat over het hier en het nu.



Was ma, mijn ma, nog in conditie geweest, dan had ze de documentaire Het doet zo zeer met veel belangstelling bekeken. Ik had er graag met mijn moeder over gesproken. Met een kopje thee erbij, en een koekje, een banketbakkerskoekje, want fabriekskoekjes, die waren ma te min.



Het doet zo zeer gaat zaterdag 28 januari op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam in première. Vanaf 23 februari te zien in de bioscoop.

