'Ik ben zo druk in mijn hoofd'

Quote Er is te veel te doen in een week, ik weet niet hoe ik het moet organiseren Ze komt eigenlijk altijd tijd tekort. Monique van Dorp (40) heeft moeite haar energie te verdelen over het moederschap en haar eigen bedrijf. ,,Rust en structuur, daar heb ik behoefte aan. Ik hoop dat David en Arjan me kunnen helpen bij het vinden van focus." Ze woont in Helvoirt, is getrouwd met Maarten en moeder van Floor (7) en Bram (5). De zorg voor haar kinderen, het huishouden, haar werk als zelfstandig edelsmid en ook nog een sociaal leven - ze heeft net iets te vaak het gevoel dat ze achter de feiten aanloopt. Ze vindt het moeilijk om dingen af te maken, verliest haar plannen steeds uit het oog, is druk in haar hoofd en vaak moe. Dat zijn dan ook de dingen waar ze dit jaar aan wil werken.

Waar komt die drukte in je hoofd vandaan?

,,Er is te veel te doen in een week, ik weet niet hoe ik het moet organiseren. Mijn atelier runnen, sieraden ontwerpen, het huis opruimen, de kinderen uit school halen, de was, de tuin, de administratie... en dan ook nog proberen naar tennissen te gaan en achter de naaimachine te kruipen. Als ik ergens op visite ben, wil ik vaak snel weer naar huis omdat ik daar nog een prijsopgave moet maken of een kast opruimen. Ik hol van het één naar het ander, maar krijg voor mijn gevoel niks écht goed gedaan. Dat vind ik erg frustrerend en het maakt dat ik thuis soms onterecht uitval."

Alle deelnemers die het AD Magazine volgt

Ben jij degene die het huishouden op zich neemt?

,,Maarten werkt fulltime als zelfstandig ondernemer. Zelf wil ik geen veertig uur werken en onze kinderen steeds naar de opvang brengen, want ik vind het belangrijk dat ze lekker thuis kunnen zijn. Ik ben dus het vaakst thuis en ook nog eens iemand die veel naar zich toetrekt. Dat is niet altijd even handig. En hoewel ik van opgeruimd hou, weet ik niet hoe ik het opgeruimd moet houden. Ik sla er weleens een handboek op na, zoals De Huishoudcoach, en dan denk ik: 'Ja, zo ga ik het doen!' Maar dan wordt er een kind ziek of de vakantie breekt aan, loopt mijn planning in de soep en ben ik weer helemaal de weg kwijt. Ik heb dringend behoefte aan een schema dat werkt."

Wat doe je om te ontspannen?

,,Op donderdag schilderen Maarten en ik met een klein groepje. En eens per week ga ik wandelen met een vriendin. Dat werkt voor mij het best, want dan ben ik even weg van huis, waar ik altijd iets moet van mezelf." Je bent zelfstandig edelsmid. Hoe gaat het met je bedrijf? ,,Ik heb een atelier dat leuk loopt, maar nog lang niet zoals ik zou willen. Het staat in onze tuin, zodat ik dus min of meer vanuit huis werk. Drie dagen in de week zorg ik na school voor Floor en Bram, twee dagen gaan ze naar de buitenschoolse opvang. Dat is dus de tijd waarin ik mijn werk en alle andere dingen kan doen, maar in mijn hoofd kom ik steeds ruimte tekort om mijn bedrijf te laten groeien."

Hou je van je werk?

Quote Mooie dingen creëren met bijzondere materialen, ik haal daar veel bevrediging uit ,,Ja, er is niets anders dat ik zou willen doen. Ik ben al van jongs af aan bezig met tekenen en knutselen en dat priegelige van de goudsmid- opleiding vond ik te gek. Mooie dingen creëren met bijzondere materialen, ik haal daar veel bevrediging uit. Ik zou alleen graag vaker achter mijn werkbank willen zitten, maar daar heb - of neem - ik dus de tijd niet voor. Mijn specialiteit zijn sieraden op maat en ik loop met allerlei ideeën in mijn hoofd, maar ik kom er te weinig aan toe."



Hoe wil je je bedrijf gaan uitbouwen?

,,Ik ben bezig met mijn nieuwe site, ik wil social media meer op poten zetten en misschien gaan bloggen. Ik zet advertenties in lokale krantjes en komend jaar krijgt mijn atelier een nieuw naam. Om mijn klantenkring uit te breiden, heb ik meer focus nodig en ik hoop dat het jaarprogramma van David en Arjan me daarbij helpt."

Je hebt het eerste voorbereidende werk al moeten doen.

Welke opdrachten kreeg je van David en Arjan? ,,Ik moest aan mensen in mijn omgeving vragen wat ze aan mij bewonderen. Mijn doorzettingsvermogen, was één van de dingen die ik te horen kreeg. En ik ben ook een doorzetter, als ik iets wil dan ga ik ervoor, maar het moet altijd in etappes, er komt altijd van alles tussendoor. Het dagelijkse leven, bijvoorbeeld. Ook moesten we onderzoeken wat onze valkuilen zijn; in mijn geval mijn behoefte aan bevestiging van anderen en mijn moeite om zelf beslissingen te nemen. En in een brief aan onszelf hebben we geschreven waar we hopen aan het eind van dit jaar te staan."

Wat wil jij bereiken in 2017?