'Ik gunde IS mijn leven niet'

,,Ik voel me verplicht om aandacht te vragen voor jezidi's die nog altijd in nood zitten'', zegt Farida. ,,Ik ben maar drie maanden vastgehouden. Maar er zijn meisjes die nog altijd in handen zijn van IS. Misschien kan ik hen helpen om bevrijd te worden, door mijn verhaal te delen. Ik wil de wereld laten zien dat IS mij en veel andere jezidimeisjes niet klein heeft gekregen. Ondanks wat ze ons hebben aangedaan. Ik heb ze gezien en zal tegen ze getuigen. Of dat nu voor een rechtbank is of niet. Ik zal naar voren stappen en vertellen wat ze ons hebben afgenomen. Dat ze zelfs onze religie wilden afnemen door de jezidi's te dwingen zich te bekeren. Het is ze niet gelukt.''



Farida woont nu op een geheim adres in Duitsland. Ze is er geestelijk en lichamelijk slecht aan toe als ze in het land aankomt en ondergaat meerdere operaties. Inmiddels is ze herenigd met haar moeder en broertjes.



De Iraakse wil wiskunde studeren, iets waar ze als kind al van droomde. Ze glimlacht. ,,IS heeft me meegenomen en pijn gedaan. Maar ik laat me mijn droom niet ontnemen."