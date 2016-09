'Ik haal veel voordeel uit mijn forse postuur'

U bent in één dag een bekende Nederlander geworden. ,,Zeg dat wel. Ik ben gisteren om half acht begonnen met de media te woord te staan en hield er pas 's avonds mee op. Een leuke ervaring. Ik krijg veel positieve reacties. Vooral omdat ik de gevoelens van veel Pekelders goed heb voorwoord.'' Wat heeft de burgerwacht de afgelopen dagen bereikt? ,,We lopen dagelijks zeker drie rondes en spreken mensen aan die zich niet aan de regels houden. Een jonge jongen had op Facebook opgeroepen tot een soort Project X. Die hebben we meteen aangesproken. Dat kán gewoon niet. Hij bood excuses aan en zei dat hij grappig wilde zijn.''

U maakt vast ook wel indruk.

,,Ik haal denk ik veel voordeel uit mijn forse postuur en tatoeages ja.''



Hebben al die mensen tijd om zo lang op pad te gaan?

,,Wie werkt, gaat op een moment dat hij kan. Ikzelf heb een nogal zeldzame ziekte waardoor ik niet meer kan werken. Ik had een hersentumor en ben geopereerd. Er zitten nu nog wat resttumoren maar die hinderen me niet echt.''



Vertel eens iets meer over u zelf.

,,Ik heb een vriendin, geen kinderen. Mijn opa, Pieter Boschma, is 28 jaar wethouder geweest in Pekela. Hij heeft er onder meer voor gezorgd dat het Pekelderdiep is schoongemaakt. Toen ik als klein jochie bij mijn opa kwam, zag ik daar mensen als Joop den Uyl en Max van den Berg. Ik heb veel van mijn opa meegekregen en denk dat dat er nu toe bijdraagt dat ik goed uit mijn woorden kom.''