Ik heb aan de gracht geen kaal hoofd gezien

Onder luid gejuich werd hij met bakfiets en al afgevoerd naar een onbekende bestemming, met in zijn kielzog de rest van het dispuut. Ik keek naar de gevel van het studentenhuis, waarop met grote letters HEBE, de naam van het dispuut, stond geschreven. Ik krabde in mijn herinnering: was dit niet het literaire dispuut waar schrijver Menno ter Braak heel slechte ervaringen had opgedaan tijdens zijn ontgroening?



Maar dat was al bijna een hele eeuw geleden en er schijnt wel het een en ander te zijn bijgesteld in de barbaarse eisen die bij die ontgroeningen aan de groentjes werden gesteld. Bij Ter Braak scheen ook nog een wraakneming van een vroegere middelbareschoolrivaal een rol te hebben gespeeld. Ouwe koek!



Ik herinnerde mij dat in 1950 mijn eerste vriendje naar Amsterdam ging om medicijnen te studeren. Ook werd hij lid van het Amsterdams Studenten Corps en van een dispuut waarvan ik de naam ben vergeten. De eerste weken zou hij worden ontgroend en toen hij eindelijk een weekend terugkwam, zag hij er buitengewoon ontredderd uit.



Kaalgeschoren, een grauwe huid, een blauw oog... en totaal uitgeput! Hij liet weinig los over wat hem allemaal was overkomen, er was sprake van veel over de grond kruipen, veel bier over je heen krijgen, verbale vernederingen ondergaan... Het schenen allemaal karaktervormende gebeurtenissen te zijn geweest!



In elk geval is het Nederlands studentenleven inclusief de ontgroening nu tot Nationaal Cultureel Erfgoed bestempeld. Al schijnt het kaalscheren inmiddels afgeschaft te zijn, ik heb daar aan de gracht geen kaal hoofd gezien.



Je schijnt er levenslange hechte vriendschappen aan over te houden en ook zou de toegang tot belangrijke netwerken van de vaderlandse politieke en industriële wereld vergemakkelijkt worden via de juiste vrienden uit je studietijd en het lidmaatschap van de juiste studentenclub.



De enige ervaring die ik met de vrouwelijke tak van de Amsterdamse Studenten Vereniging heb gehad, was tijdens een lezing die ik hield voor een vrouwelijk dispuut. De jonge studenten werden zonder uitzondering aangesproken met 'mevrouw'. Daar moest ik toch even aan wennen...