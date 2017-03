'Ik heb goed geld verdiend, maar ik geef het ook in goed tempo uit'

Stel altijd uit tot morgen wat je vandaag nog zou kunnen doen, zegt een succesrijke zelfhulpboekenschrijver in het boekenweekgeschenk Makkelijk leven. Ook laat Herman Koch (63) deze bewust- zijnsgoeroe adviseren: maak geen lijstjes met wat je moet doen, niets is belangrijk genoeg om op een lijstje te staan. Het zijn regels die Koch zelf ook aanhangt, zegt hij. ,,Niets lekkerder dan een biertje opentrekken nadat je net hebt besloten dat die ene taak best een dag kan wachten.'' Toch moest hij voor het schrijven van Makkelijk leven een zomer lang vrij rigoureus breken met die voorschriften voor een zorgenvrij bestaan. Koch schreef het boekenweekgeschenk in drie maanden tijd. Volgens een strakke planning op een lijstje.

U werd in maart benaderd, kon door een promotietournee naar onder meer Bogota en Sydney pas in juni beginnen met schrijven en had oktober als deadline. Was u niet liever eerder gevraagd?

,,Dat had gemogen, ja. In vroegere jaren werden auteurs al in januari gevraagd, weet ik.'' Zou u misschien tweede of derde keus zijn geweest? ,,Nee. Ik weet zeker van niet. Het is bewust zo gebeurd, is me verteld. Het kan ook wel binnen die tijd, zo'n boekje van ruim 25.000 woorden. Ik schrijf gemiddeld vijfhonderd woorden per dag. Dan heb je aan vijftig dagen genoeg. Maar goed, je moet wel vrij snel het juiste idee krijgen.''

Quote Mijn ambitie was iets te schrijven waaraan mensen nog werkelijk iets hebben In de Vlaamse krant De Morgen beschreef u afgelopen najaar ook uw 'tien persoonlijke waarheden'. Die komen grotendeels overeen met de levenslessen in uw boek. Bracht dat krantenartikel u op dat idee?

,,Het was andersom. Het boek was af toen die krant zich meldde. Die zelfhulpboekenschrijver is weliswaar heel iemand anders dan ik, maar heeft zijn inzichten niet van een vreemde. Zo'n personage kan ik niet geloofwaardig neerzetten als hij beweert dat je elke dag twintig minuten met gevouwen handen op een matje moet zitten. En daarbij: mijn ambitie was iets te schrijven waaraan mensen nog werkelijk iets hebben ook.''



Wilde u niet een soort instapcursus Herman Koch maken, omdat de oplage van het boekenweekgeschenk hoger is dan die van Het diner?

,,Hoho. Het diner heeft veel meer verkocht. Dit boekenweekgeschenk komt op ruim 600.000, Het diner zit in ons land boven de 900.000. Het is stom om dat over je eigen boek te zeggen, maar het is wel zo.'' Een geamuseerde blik. Dan: ,,Het is geen Koch voor beginners geworden. Het is een volwaardig boek. Alleen wat korter. Toch zet ik het op mijn persoonlijke lijstje met zeer geslaagde boeken. Daar staan Red ons, Maria Montanelli op, De greppel en Geachte heer M.Het diner hoort daar niet bij, nee. Dat is wel een goed boek, hoor. Maar dat het zo'n succes is geworden, was grotendeels toevallig. Het is niet mijn favoriet.''

Quote Ik was teleurgesteld over de film

De favoriet van een schrijver is dus niet per definitie het boek met de meeste lezers?

,,Welnee. Totaal niet. Dat is zelfs het boek waarvan je het eerste genoeg krijgt. Soms denk ik: gaat het nu nog stééds over Het diner? Dat boek is in 2009 verschenen. Toen ik eraan begon, was het 2007. Da's tien jaar geleden!''



Ontstaat die wrevel ook omdat u weet dat u de verkoopcijfers van Het diner waarschijnlijk nooit meer overtreft?

Vrolijk: ,,Nou, dat weet ik nog niet, hoor.'' Dan: ,,Kwalitatief is Het diner zeker te overtreffen. Het resultaat als wereldwijde bestseller misschien niet. Maar wie weet heeft iedereen het in de Verenigde Staten straks over Easy Living, als dé nieuwe manier van leven.''



Het diner was recent weer in het nieuws vanwege het verschijnen van de filmversie met Richard Gere. U vindt de film slecht, meldde u na de première in Berlijn. Hebt u dat de regisseur inmiddels verteld?

,,Na afloop heb ik hem bewust gemeden. Op zo'n premièrefeestje moet je toch proberen iets aardigs te zeggen en daar had ik geen zin in. Een week later stuurde hij me een mail. Ik heb me op de vlakte gehouden, geschreven dat ik teleurgesteld was in het eindresultaat. Iets als: 'Waarschijnlijk was ik vooraf de minst kritische toeschouwer in de zaal. Met heel mijn hart hoopte ik dat het een goede film zou zijn. Helaas was dat niet het geval. De trailer was het beste onderdeel.'''

Volledig scherm Herman Koch © Casper Rila

Voegt buitenlandse reikwijdte iets toe aan uw schrijverschap?

,,Vind ik wel, ja. 't Is toch een leuk idee dat iemand op een zolderkamertje in Liverpool of Oslo jouw boek zit te lezen? Of om naar China of Colombia te gaan voor een literatuurfestival of boekenbeurs. Dat overkomt je anders niet zo snel.''



U leidt een filmsterrenbestaan?

,,Daar heeft het soms wel wat van weg, ja. Misschien lijkt zo'n promotietournee nog het meest op het leven van een tennisser, die elke week in zijn eentje naar een nieuw toernooi reist. Ik ben op die festivals namelijk meestal de enige Nederlander. Het gaat vaak volgens hetzelfde ritme: een mannetje op het vliegveld met een kartonnen bordje 'Mr. Koch', dan een diner met de uitgevers en de dag erna interviews. Gelukkig reist mijn vrouw tegenwoordig vaker mee nu onze zoon het huis uit is.''

In Makkelijk leven zegt uw hoofdpersoon, die ook wereldwijd boekensucces boekte: 'Het hoeft niet meer, geld verdienen'. Dat gaat ook voor u op, toch?

,,Nou, ik heb de vrijheid om de komende jaren te doen wat ik het liefste doe: schrijven zonder enige druk. Maar toch moet ik op enig moment wel weer boeken verkopen, want voor altijd binnengelopen ben ik niet. Tuurlijk, ik heb goed geld verdiend, maar ik geef het ook in goed tempo uit.''



Aan een dure auto zoals de hoofdpersoon in Makkelijk leven?

,,Dat gedeelte is autobiografisch, ja. Ik heb ook die opzichtige Jaguar gehad. Maar toen hij eenmaal voor de deur stond, dacht ik: toch meer iets voor een diplomaat of advocaat. Een type Moszkowicz. Het was de mooiste auto in de straat, liet al die Opels en Fords zielige wagentjes lijken. Maar na twee jaar heb ik hem ingeruild. Hij paste me niet. Ik wilde terug naar iets normalers. Dat werd een Range Rover.''

Quote Leuke auto's vind ik gewoon mooi Het zijn dilemma's waarmee u als jonge student Russisch vast niet bezig was.

,,Toch heb ik over geld altijd hetzelfde gedacht: of ik het nu wel of niet heb, het gaat geen seconde mijn welbevinden beïnvloeden. Overigens was ik toen ik weinig verdiende wel zo kinderachtig om te proberen leuke auto's te rijden. Vind ik gewoon mooi. Als twintiger waren het meestal Alfa Romeo's. Tweedehands kon ik die voor 2.000 gulden kopen. Dus ik lijk ergens wel op de huidige generatie voetballers met hun opvallende sportwagens. Hoewel: die jongens hechten vooral aan status, gok ik. De spits wil niet in een mindere auto rijden dan een linksback. Voor mij werkt het eerder andersom: mensen schrikken als ik in zo'n dure bak aankom.''



Denkt u als u bij een literair festival naast Kluun parkeert niet: 'Ha, die van mij is groter.'

,,Welnee. Het gaat er mij gewoon om lekker te zitten. En daarbij: Kluun rijdt in een Cadillac Escalade. De nieuwprijs daarvan is bijna 2 ton.'' Waar droomde u van als beginnend schrijver? ,,Ten eerste wilde ik per boek beter worden. Maar ik heb ook altijd Nederland uit gewild met mijn boeken. We wonen in een te beperkt taalgebied, vind ik. Literatuur is hier erg lokaal. Je kunt in ons land de P.C. Hooft-prijs winnen zonder één keer in het buitenland te zijn uitgegeven. ,,Vergelijk het met streekromans. Daarover wordt altijd neerbuigend gedaan. Maar veel Nederlandse literatuur moet je op het internationale speelveld ook zien als streekroman. Nee, ik noem geen namen. Maar ons land is in stijl en in thematiek gewoon vrij beperkt. Dat je denkt: wie wil dat nu lezen over de grens? Die onbekendheid is niet altijd terecht trouwens. Gerard Reve werd indertijd amper vertaald, terwijl die nu langzaam de VS verovert. Eindelijk.''

Is de best verkochte schrijver daarmee ook de beste?

,,Zeker niet. Er is ook allerlei heel goed verkochte pulp. Vijftig tinten grijs bijvoorbeeld. Hoewel dat niet eens zo belabberd is. Ik heb een deel gelezen en vond het enigszins saai, maar niet slecht. Meer een kasteelroman dan een gewaagd sm-experiment. Maar ik vind Paulo Coelho erger. ''



U verkoopt veel, maar krijgt nauwelijks literaire prijzen.

,,Het gevaar is dat mensen denken: die Koch verkoopt zo veel, dat moet wel troep zijn. Misschien dat een jury onbewust ook zo redeneert. Of zegt: hij heeft al zoveel succes. Van het prijzengeld gaat hij één keer uit eten, dus laat maar.''



Slaat u uw succes als schrijver hoger aan dan dat als tv-maker met Jiskefet?

,,Nee, hoor. Op Jiskefet ben ik hartstikke trots. Maar ik heb mijn hele leven al schrijver willen worden. Ik was het ook al, voordat ik per toeval met mijn klasgenoot Michiel Romeyn op de radio kwam en daarna op televisie. We hadden nooit verwacht dat het zo zou aanslaan.''

Wat staat er op Teletekst als u morgen verongelukt? 'Diner-auteur Koch overleden' of Herman - Meneer Jos - Koch dood'?

,,Ik denk toch het eerste. Vijf jaar geleden was het nog Jos, gok ik. Maar ik krijg nu veel meer reacties op mijn boeken. Maar als iemand bij Teletekst fan is van Jos, mag het gerust.''



Michiel Romeyn zei in een recent interview: 'Die kutboekjes kan iedereen schrijven. Een serieuze acteerrol, dat is pas moeilijk.'

,,Daar moet je wel de ironie van inzien, hè. Zo'n opmerking is typisch Michiel. We spreken elkaar vaak en dan hoor ik dat soort teksten voortdurend. Kan ik af en toe best om lachen.''

Was het ook humor toen hij over jullie carrières zei: 'Ik sta zonder benzine en bij Herman komt de ANWB elke keer zijn tank gratis volgooien'?

,,Hij moet soms wachten op de juiste rol, dat is waar. Goeie beeldspraak. Hoewel ik zou zeggen: 'Romeyn staat zonder benzine en Koch komt in zijn nieuwe auto voorbij en heeft geen tijd om te stoppen.' Ik krijg het niet voor niets namelijk. Ik moet wel wat doen. Hoewel acteren volgens mij harder werken is dan schrijven.'



Michiel heeft weinig werk en verdient daardoor momenteel weinig, zegt hij in dat interview. Waarom stapt u niet uit de auto om te helpen? Bijvoorbeeld met een nieuwe lucratieve Jiskefet-reünie?

,,Daar zit van ons drieën niemand op te wachten, hoor. Dat hebben we gedaan (in 2011 in de Heineken Music Hall, red). Waarom zou je het nog een keer doen? Voor het geld? Nou, op die manier hoeft dat van Michiel ook niet, dat weet ik zeker.''

In het boekenweekgeschenk zegt de zelfhulpboekenauteur: 'Het begrip Normaal doen is intussen grondig afgestoft - Niet alleen door mij'. Hebt u dat laatste gedeelte toegevoegd na de open brief van Mark Rutte?

,,Ik was al bang dat lezers dat zouden denken. Maar het geschenk is ver voor die advertentie gedrukt. Blijkbaar hing het in de lucht en heb ik het geluk iets te pakken te hebben van de tijdgeest .''



Spraken Ruttes woorden u aan?

,,Ik vond het vooral opmerkelijk dat ik in het begin nog dacht dat hij het tegen de hufters in het algemeen had, maar al snel werd duidelijk dat hij zich uitsluitend tegen allochtonen richt. Het tuig van de richel van eigen bodem kan gerust zijn: dat mag gewoon blijven wonen in dit 'ontzettend gave land'.''

Verder spreekt de hoofdpersoon over het verschil tussen geluk en tevredenheid. Bent u gelukkig, tevreden of geen van beide?

,,Ik ben vaak tevreden en op momenten zelfs gelukkig. Dat laatste hangt, zo heb ik gemerkt, niet af van een bestseller of een prijs. Het zijn kleine momenten. Als ik een rondje heb hardgelopen door de natuur en ik zie aan het einde als beloning een zwaan zo prachtig opstijgen uit het water. Dan ben ik gelukkig.''



U schrijft ook: 'Zelf ben je je veel sterker bewust van je afwezigheid dan de anderen. Het geeft alvast een inkijkje in de tijd die na jou komt, wanneer je er niet meer bent'.

,,Dat is ook zo. Ik heb het vaak bij begrafenissen meegemaakt: bij het tweede glas wijn beginnen mensen alweer over hun vakantieplannen. Niet erg, hoor. Onvermijdelijk zelfs. Ik hoop dat het op mijn begrafenis ook zo gaat. Dat hele voortbestaan na je dood is volgens mij heel relatief.''