'Ik moest wel door. Voor de kinderen'

Eén lange adrenalineroes, zo omschrijft Leander van der Wouden (38) de periode na het overlijden van echtgenote Annewil op 31 juli 2015. Tijdens haar tweede zwangerschap kreeg ze klachten. Om die reden werd dochter Bo uiteindelijk na 31 weken gehaald. Tegelijkertijd werd een darmtumor inclusief uitzaaiingen ontdekt. ,,Daan was 2, Bo nog maar 7 maanden toen Annewil stierf. Op de automatische piloot ging ik na haar overlijden door. Puur voor de kinderen. Moest ik er 's nachts drie keer uit, dan ging ik er drie keer uit. Pas na een half jaar kwam het keiharde besef: ze is er echt niet meer."



Al is het inmiddels vijf jaar geleden dat Huub, de echtgenoot van Margot van Rijn (38) en vader van hun kinderen (toen 4 en 2), volkomen onverwacht uit het leven stapte, zij herinnert zich sommige zaken haarscherp. ,,Het geluid van de deurbel, de stem van de rechercheur. Andere delen ben ik juist kwijt. De eerste weken was ik volledig in shock. Maar ik had ook een oerkracht, een scherpte waardoor ik wist wat me te doen stond. De dag na zijn overlijden werd ik wakker en besloot: oké, dan ga ik het nu alleen doen. Alsof het een nieuwe baan betrof. De klap kwam pas veel later."



Boosheid maakte alles extra ingewikkeld. ,,Dat was heel confronterend. Ik ben geen boos mens, wil dat ook niet zijn. Maar ik was het wel, elk uur van de dag. Boos dat ik er alleen voor stond, dat hij me zomaar had achtergelaten. Wat een immense opgave: alleen voor de kinderen zorgen. Papa was weg, ik moest het nu dubbel zo goed doen voor mijn gevoel. Dat vond ik de grootste worsteling: elke dag weer opstaan met het idee: ik wil eigenlijk niet. Maar ik móést, voor de kinderen."



De kinderen. Die blijken voor de achterblijvende ouder de beste, vaak zelfs enige drijfveer om na het overlijden van de ander op de been te blijven. Het gezin draaiende houden. Hoe dan ook. ,,Alle energie komt bij de kinderen vandaan'', zegt Leander. ,,Het is verleidelijk om op de bank te zitten en niks te doen. Maar de kinderen hebben een boterham nodig, zeggen iets grappigs of geven een knuffel. Dan moet je wel."