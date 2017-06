'Ik oefen met nee zeggen en hulp vragen'

Hij heeft sinds kort een nieuwe baan waarin hij het erg naar zijn zin heeft. Privé was het 'even schrikken' toen zijn moeder een herseninfarct kreeg. ,,Ze herstelt gelukkig snel'', vertelt Frank. ,,Ze is 68, heeft goed voor me gezorgd en staat ook nu nog altijd voor me klaar. In praktisch opzicht dan vooral, want als er emoties bij komen kijken, wordt het lastig. Over gevoelens praat je niet, zo ben ik grootgebracht. Pas later heb ik ontdekt dat het ook anders kan, maar toen kon ik mezelf niet meer van de ene dag op de andere veranderen. Daarom doe ik nu ook mee aan het jaarprogramma, om opener te worden, te leren me meer bloot te geven. Het echt actieve deel van het traject begint pas na de zomer, nu zijn we meer bezig met onszelf te leren kennen en te accepteren. Dat geeft mij een zekere ontspanning, ik zit lekkerder in mijn vel. Ik heb het gevoel dat ik mezelf ontwikkel op verschillende vlakken, in mijn werk, in mijn functie als bestuurslid voor een goed doel en in mijn teken- en schildercursus.



De bijeenkomsten van David en Arjan woon ik met veel plezier bij. Hoewel je met twaalfhonderd mensen in een zaal zit, wordt toch een vertrouwde sfeer gecreëerd. Alleen de ademhalingsoefeningen, waarbij je op je yogamat je problemen en woede uitademde, daar had ik wat minder mee. Anderen gingen huilen, schreeuwen en kreunen, daar kon ik niet in meegaan. Ik heb het geprobeerd, maar kwam niet in de flow."