'Ik onterf je!' (maar...)

Bevoogding

Meer principieel is de vraag waarom je niet zelf kunt bepalen: dat stuk verdriet van een zoon krijgt niets! Zeker in een tijd waarin persoonlijke autonomie hoogtij viert. ,,Die beperking past niet meer in deze tijd en wordt steeds vaker gezien als ongewenste bevoogding door de overheid'', bespeurt Van der Geld.



In samenwerking met de Radboud Universiteit onderzoekt Netwerk Notarissen de mening van burgers en professionals over de legitieme portie. Over de uitkomsten kan ze nog geen mededelingen doen. ,,Maar ik kan wel zeggen dat de legitieme portie lééft onder de mensen. Er komen veel vragen over, het leidt tot veel problemen. De legitieme portie heeft ook een dubbelzinnig karakter: je wordt er als ouder van kinderen, maar ook als kind van je ouders, mee geconfronteerd. Het oordeel over de legitieme portie wordt waarschijnlijk bepaald door de positie van waaruit je ernaar kijkt.''



Rompslomp

Ze onderzoekt met haar collega's ook hoe het in het buitenland is geregeld. ,,De legitieme portie komt voor in verschillende varianten. Maar in veel landen kun je je kinderen bij testament volledig onterven. Of dat beter is? Het is in ieder geval duidelijker. Zoals het maken van een testament altijd de voorkeur heeft boven de afhandeling van je nalatenschap overlaten aan de wetgever.''



Het had mevrouw Van B. in elk geval veel rompslomp bespaard als alleen het testament van haar man bepalend was geweest, zegt ze. ,,De hele zaak sleept al maanden, omdat er zo veel geregeld en uitgezocht moet worden. Ik ben sinds het overlijden van mijn man alleen nog maar bezig geweest met die nalatenschap en ben aan rouwen amper toegekomen. Uiteindelijk komt het wel goed, maar de financiële perikelen die ik ongevraagd op mijn dak heb gekregen, kan ik missen als kiespijn.''