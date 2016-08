'Ik schrok wakker en schudde in bed door naschokken Italië'

Wat blijft, als je weer terug bent in Nederland, nog lang op je netvlies hangen?

,,Ik ben in het zwaar getroffen dorpje Pescare del Tronto geweest waar eigenlijk nog maar één huis overeind staat. Een complete, kleine gemeenschap is weggevaagd en iedereen kent wel iemand die deze ramp niet heeft overleefd. De bevolking is in shock en dak- en thuisloos. Ik zag overal huilende mensen, Italianen bij wie de ernst van de situatie nog niet is doorgedrongen. Mensen die bezittingen willen zoeken in wat ooit hun huis was, maar dat uit veiligheidsoogpunt niet mogen. De constatering, dat alles wat zo vertrouwd is in één klap kan worden vernietigd, is heftig. Ook opvallend: een dorpje verderop stond alles nog zonder ook maar een scheurtje in de muren overeind. Ik heb nooit geweten dat aardbevingen zo lokaal kunnen zijn.''



Nog naschokken gevoeld?

,,Zeker! Na de beving van woensdag zijn er nog zeker 700 harde en zachtere naschokken geweest. Vanmorgen schrok ik rond half zeven wakker in mijn kamer in Colli del Tronto: een half uurtje rijden van de getroffen dorpjes. Mijn bed ging op en neer en schudde. Best naïef: toen ik naar het rampgebied afreisde had ik daar totaal geen rekening mee gehouden of over nagedacht. Waarschijnlijk, omdat ik woon in een land zonder noemenswaardige aardbevingrisico's. Mijn eerste reactie, als het me weer overkomt, is keihard naar buiten rennen. Hoe dan ook is zo'n beving een raar gevoel. Maar dan vooral, omdat we zoiets als Nederlanders niet kennen.''



Wat vinden je vriend en zoons van 8 en 10 jaar er eigenlijk van dat je in een best gevaarlijk gebied bent?

,,Ik houd het thuisfront dagelijks op de hoogte, maar vertel de kinderen (nog) niet over naschokken om ze niet onnodig ongerust te maken. De oudste volgt het nieuws overigens al. Ik stuur ze foto's van landschappen, niet van de aangrijpende chaos en pijn die ik hier ontmoet. Als ik terug ben zal ik ze er waarschijnlijk over vertellen. Wat? Daar kan ik nog even over nadenken.''





Heb je, misschien uit onwetenheid, nog iets gedaan waarvan je nu al spijt hebt?

,,Ik was gisteren in de zwaar getroffen plaats Pescara del Tronto waar iedereen is geëvacueerd. Niemand mag zijn geruïneerde huis meer in. Toch ben ik met een man heel even in zijn zwaar beschadigde woning geweest. Om iets te helpen zoeken. Dat was een tamelijk onbezonnen actie, omdat er instortingsgevaar was. We zijn maar één minuut binnen geweest en er is gelukkig niks gebeurd.''