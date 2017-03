'Ik tob niet over de toekomst'

Vrijdag is haar vaste omadag. De vrouw die normaal 149 Kamerleden in het gareel houdt, is dan de oppas van twee 4-jarigen en een baby. ,,Ze hebben me in de tang'', lacht Khadija Arib (56). ,,Ik ben erg toegeeflijk. Alles waar ik me vroeger aan ergerde bij mijn moeder die mijn kinderen veel te veel verwende, daarvan merk ik nu dat ik precies hetzelfde doe. Als ze langer willen spelen bijvoorbeeld, ben ik heel snel om. Of als ze toch nog willen zwemmen. Hoe moe ik ook ben, dan ga ik toch.



,,De jongste is nog een baby, de twee oudsten gaan nu naar school en dan haal ik ze op. Maar zeker toen ik ze nog de hele dag voor mezelf had, vond ik het heerlijk. Het zal de leeftijd zijn: je maakt je kleinkinderen bewuster mee. Toen mijn eigen drie kinderen klein waren, was ik én aan het studeren én had ik een baan. Ik was 23 toen mijn eerste dochter geboren werd. Het was gewoon veel drukker. Je wilt ze van alles meegeven. Dat geeft stress. Maar als je één dag op je kleinkinderen past, kun je je ontspannen. Je kunt de rest laten liggen en alleen van hen genieten.''



,,Ik was bijzonder gesteld op de moeder van mijn moeder. Ze heeft nooit op school gezeten, maar was erg onafhankelijk en ging met haar tijd mee. Ze was een mooie, grote vrouw. Ik ben klein, dat heb ik van mijn vaderskant. En ze was sterk! Ze liet zich door niemand wat zeggen. Ze nam haar leven in eigen hand. Ze deed iets wat in die tijd, de jaren 40, ondenkbaar was in Marokko. Ze was getrouwd met een man die zielsveel van haar hield. Maar zij hield niet van hem. En hoewel ze naar de maatstaven van die tijd geen reden had om weg te gaan, zei ze: 'Ik wil zo niet leven'. Ze pakte haar vijf kinderen op en vertrok. Ze ging in het dorp op zichzelf wonen. In een hutje. Ze voorzag in haar levensonderhoud door te werken als vroedvrouw. Ondertussen voedde ze in haar eentje haar kinderen op. Ze was een voorbeeld voor me.