'Ik voel dat het simpelweg nog niet af is'

ZORG

'Wij leveren juist wel'



U heeft fors bezuinigd op de ouderenzorg en nu houdt u ouderen een worst voor van twee miljard.

,,We hebben ingegrepen in de zorg, maar niet in de verpleeghuiszorg. Wat we nu willen doen, is de kostenstijging zoveel mogelijk in lijn laten zijn met de economie. Zodat de zorg over lange termijn betaalbaar blijft. Wat die 2 miljard euro betreft: speciaal voor de verpleeghuiszorg is een motie aangenomen in de Tweede Kamer, op basis van het idee van Hugo Borst en Carin Gaemers. We weten, dat kost 2 miljard, dus ik dacht: dan zullen alle partijen dat bedrag wel reserveren. Maar zij leveren dus niet. Ik verbaas me daarover. 's Morgens een vent, 's avonds een vent.''



U wilt het geld niet meteen overmaken.

,,Wij zeggen: pas op dat je dat geld niet zomaar aan de verpleeghuizen geeft. Er zijn huizen die nu al goed draaien, dat zijn er zo'n 2.200 die het gewoon heel behoorlijk tot heel goed doen. Met de bestaande potten geld leveren zij een topprestatie. Maar die zeggen wel: als we er iets bij krijgen, kunnen we het nog veel beter doen. Dan kunnen we zorgen dat je het eten weer ruikt in het huis, dat we nog wat extra zorg kunnen bieden aan onze bewoners. Verder is er een tussengroep van 140 huizen waar een probleem is en die je met wat extra geld kunt helpen versnellen om goed te worden, maar wel op basis van plannen. En er zijn er zes die slecht draaien. Die krijgen wat mij betreft tot de zomer van dit jaar de tijd. Is het dan nog niet beter, dan moet je tegen de directeur van zo'n huis zeggen: als jij niet weggaat, dan krijgt het huis geen geld. En dus moet jij weg, niet het huis."



