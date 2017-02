'Ik waarschuw niet voor niets'

In een gesprek met Wierd Duk beweer ik dat minstens 50 miljoen moslims wereldwijd geweld in de naam van de islam goedkeuren. Dat heeft veel stof doen opwaaien. NRC Handelsblad concludeer­de dat de bewering waar was. Vervolgens werd die factcheck in de sociale media in het verdachtenbankje geplaatst.



De Volkskrant concludeerde dat de bewering feitelijk juist was, maar vond dat 'de nuance ontbrak'. Zo zou onduidelijk zijn in welke situaties moslims geweld goedkeuren en of dat niet net zo goed voor christenen geldt. De ombudsman van NRC Handelsblad uitte kritiek op de factcheck van de eigen krant en stel­de dat het bij dit soort feiten niet zozeer gaat om de vraag of ze waar zijn, maar om hoe ze geïnterpreteerd moeten worden.



Dat lijkt mij niet het geval: een factcheck gaat over feiten, zodat we het minstens daarover eens kunnen zijn. Factchecks die alleen toegepast worden als de uitkomst bevalt, verdienen die naam niet meer. Onenigheid was er ook over de vraag of het nu ging om de bereidheid om zelf geweld te gedie bruiken of om de goedkeuring van geweldgebruik door anderen. Antwoord: het gaat om beide.



De stelling in een Nederlands onderzoek was: 'Er zijn situaties waarin het voor mij vanuit mijn geloof toegestaan is dat ik geweld gebruik'. Daarmee was 11 procent van de moslims het eens. De stelling in een Duits onderzoek was: 'Als het de islamitische gemeenschap dient, ben ik bereid geweld tegen ongelovigen te gebruiken'.



Daarmee was 8 procent van de moslims het eens. In een derde onderzoek, in vele islamitische landen uitgevoerd, was de vraagstelling gericht op goedkeuring van geweld. Van de moslims wereldwijd vond 14 procent dat 'zelfmoordaanslagen en ander geweld tegen burgers gerechtvaardigd zijn om de islam tegen zijn vijanden te verdedigen'. De vraagstelling in dat onderzoek maakt glashelder dat het niet gaat om geweld in een militair conflict.