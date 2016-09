'Ik wil een model van vlees en bloed'

Revolutionaire foto's

Bijna drie decennia terug verdienden Evangelista & co. jaarlijks miljoenen dollars en bereikten ze razendsnel de sterrenstatus. Allemaal dankzij een paar van zijn revolutionaire fotosessies. Lindbergh rekende af met de destijds populaire bombastische beelden van volgeplamuurde vrouwen met krokodillentassen en blingbling.



In plaats daarvan: frisse gezichten, eenvoudige outfits, geen sieraden. Vaak uitgevoerd in zwart-wit en geschoten op fabrieksterreinen en andere ruige locaties. ,,Het merk, hoe groot ook, is altijd bijzaak. Bij mij draait het om intimiteit, de vrouw, haar persoonlijkheid en emoties. Die spreken veel meer tot de verbeelding dan een paar hakken of een jurk of verveelde wezens die kicken op creditcards en hun rijke echtgenoten. Het werkte: binnen een paar weken waren alle grote glossy's om en figureerden de modellen in video's en clips als George Michaels Freedom.''



Hij herinnert zich dat hij het inmiddels klassieke beeld van de supermodellen in witte overhemden binnen een paar uur tijd schoot. Iets wat nu compleet onmogelijk is, zegt hij. ,,Toen was het: staan, klik, klaar. Tegenwoordig hangt de modewereld aan elkaar van dichtgemetselde contracten, absurde eisen en divagedrag. Voor de expositie wilde ik Lara Stone in het Rotterdamse havengebied met een paar anderen laten poseren. Ondenkbaar, zei haar management. Lara werkt alleen. En als ze poseert, moet het wel in kleding van zus en zo zijn. Want dat label eist zichtbaarheid.''