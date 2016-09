'Ik wil me geen patiënt voelen'

Het gesprek begint op z'n zachtst gezegd stroef. ,,Hoezo, hoe dénk je dat het met me gaat?'' Kristien Hemmerechts reageert onverwacht fel. Het is een jaar geleden dat er borstkanker bij haar werd geconstateerd en het traject van operatie, bestralingen en hormoontherapie begon. Hierover gaat haar nieuwe, autobiografische boek Er gebeurde dit, er gebeurde dat; een levendig verslag van de verwarring, emoties en gedachten tijdens die eerste paar maanden, omlijst door oudere teksten over ingrijpende gebeurtenissen van vroeger, die zich tijdens haar ziekte ineens weer lieten gelden.



Hemmerechts beschrijft hoe irritant ze het vindt als anderen geen vragen durven stellen, of al van tevoren het antwoord invullen. Maar een vraag naar haar gezondheid blijkt tegen het verkeerde been: ,,Zie ik er soms uit als iemand met wie het niet goed gaat?''



Uw boek gaat vooral over de eerste paar maanden na de diagnose. Speelt borstkanker op dit moment nog een rol in uw bestaan?

Stug: ,,Het speelt op dit ogenblik geen grote rol meer. Maar er is wel een 'voor' en een 'na', een breuklijn in je bestaan. Domweg omdat je meer bewust bent van het feit dat je er vandaag bent, maar morgen misschien niet meer. Daarom wil ik me alleen nog bezighouden met dingen die ik belangrijk vind, die écht zijn. Daar ben ik radicaler in geworden. Nu houdt het me niet meer erg bezig, tegelijkertijd is het er wel. Ik voel een soort... gelatenheid. Ik moet vijf jaar medicatie slikken en om de drie maanden naar het ziekenhuis voor controle. Dan zijn er twee mogelijkheden: het is goed of het is slecht.''



Fietst u daar rustig naartoe?

,,Ik vind het vervelend, want dan ben ik weer de patiënt. Ik wil geen patiënt zijn. Door zo'n diagnose ben je de controle kwijt over je leven en je identiteit. Je zelfvertrouwen krijgt een serieuze knauw. Het eigenlijke gevecht dat je te voeren hebt, is het terugwinnen van dat zelfvertrouwen. Het is goed dat ik ben doorgegaan met lesgeven en lezingen. Het kostte me veel discipline en zelfbeheersing, maar als je alles 'on hold' zet, is het veel moeilijker om de draad opnieuw op te nemen. De verleiding is groot om te gaan zitten en niets meer te doen, om je te installeren in die ziekte. Je moet jezelf dwingen om ook de domme dingen te blijven doen, zoals maaltijden klaarmaken. Wat ik niet had verwacht, is dat de diagnose kanker eigenlijk niet het probleem was. De reacties van de buitenwacht vond ik veel confronterender. Men zegt dat kanker geen taboe meer is. Dat is niet waar. Kanker schrikt mensen af. Ze verbannen je nog net niet naar een eiland voor melaatsen, maar je voelt wel hun behoefte zichzelf in het kamp van de gezonden te plaatsen, terwijl jij in het kamp van de niet-gezonden zit. En daar staat dan liefst een hoge muur tussen. Vandaar mijn lichtjes agressieve reactie op je vraag. Daarmee plaatste je mij meteen weer in het kamp van de zieken, terwijl jij in dat van de gezonde mensen zit.''