Ik zag de man van een vriendin met een ander

Ik ben niet genegen conclusies te trekken uit situaties waarvan ik getuige ben. Hand in hand lopen en opgaan in elkaar, is voor mij nog niet het bewijs dat sprake is van een affaire. Er is dus niks te vertellen. Er is wel iets te onderzoeken. Maar doe dat via de man. Vertel hem dat je vermoedt dat hij ontrouw is. Zeg hem: 'Wat ik heb gezien, heeft mij enorm verstoord. Wat speelt er precies?'



Als de man ontkent, kun je stellen: 'Oké, dan kan ik mijn vriendin dus vertellen dat ik je in het café met die mevrouw heb gezien.' Hou dat gesprek met je vriendin luchtig: 'O ja, ik zag je man laatst in een cafeetje. Heeft-ie niet verteld dat hij daar was?'Maak het niet te zwaar, je weet immers niet of je vriendin van een eventuele affaire zou willen weten. Met luchtige insteekvragen kun je ontdekken hoe zij daar in staat.



Maar misschien vraagt meneer wel of je het stil wilt houden en je vriendin niet te vertellen wat je hebt gezien. Op dat moment heb je reden genoeg om door te vragen en een ultimatum te stellen waarbinnen hij zijn vrouw zelf op de hoogte stelt. Het is niet aan jou om haar die vervelende boodschap te brengen, maar zij heeft wel recht op de waarheid. Bemoei je ermee via de man. Bewerk hem zodanig dat hij het zelf gaat doen.''