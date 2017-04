'Ik zoek de grens alleen nog op om iets te bereiken'

Het verhaal dat Tim Hofmans middelbare schooltijd het best samenvat, gaat over een T-shirt met een grote middelvinger erop. Zijn moeder had hem verboden het naar school aan te trekken, vertelt hij. Maar Hofman (28) smokkelde het in zijn rugzak mee om zich vlak voor de les om te kleden. Het duurde niet lang of de rector stuurde Hofman, toen leerling van 4vwo, persoonlijk de klas uit. Want hoe het schoolhoofd ook dreigde, dat shirt met die gestrekte middelvinger trok hij dus mooi niet uit. Hofman lacht. ,,Dat shirt is nu natuurlijk fucking kinderachtig, maar mijn afkeer van onnodige autoriteit staat nog recht overeind. Alleen uit ik dat antigevoel nu anders. Niet meer alleen maar hard 'nee!' roepen, maar constructief bezig zijn. Met mijn YouTube-programma #Boos bijvoorbeeld. Dat heeft de goede vorm. Namelijk: er is een bedrijf dat jonge mensen naait en daarom ons op z'n dak krijgt. Als ik hoor hoe een 16-jarige honderden euro's kwijtraakt aan een mastodont van een bedrijf, geeft me dat hetzelfde gevoel als toen met die rector met haar kledingvoorschriften.''

#Boos is met bijna 270.000 abonnees een kijkcijferkanon op YouTube. Er kijken voor het grootste deel jongeren, tieners vaak. Precies de doelgroep die de publieke omroep op televisie en radio zo moeilijk bereikt. Het maakt Hofman, momenteel ook te zien in het rauwe reisprogramma Trippers, in Hilversum tot een gewild gesprekspartner. Op het Mediapark vragen de hoogste omroepbazen hem naar zijn toekomstvisie. Zelf zegt hij over zijn ontwikkeling: ,,Ik heb sinds kort eindelijk begrepen dat ik beter iets moois kan maken dan iets moois slopen.'' Wat zagen we op televisie van die destructieve Tim? ,,Ik heb een tijdje onbeschofte vragen aan bekende Nederlanders gesteld voor Spuiten en Slikken. Die aan Victor Reinier was de slechtste (Hofman stelde: 'Je moet kiezen: seks met een dode of seks met je moeder', red.). Ik heb er geen spijt van, maar je schiet er niets mee op. Het was kijken waar de grens ligt. Nou, daar dus. Nu zoek ik de grens alleen nog op om iets te bereiken. Als ik in India een reportage maak over kinderprostitutie, zet ik mijn camera aan waar de autoriteiten het verboden hebben. Dat is nuttig om corruptie bloot te leggen.'' Hoe kwam je tot die andere aanpak? ,,Als je alleen maar anti bent, heb je altijd een tweede partij nodig om je tegen af te zetten. Dat wilde ik niet langer. Ik wilde uit mezelf iets moois kunnen maken. Op mijn campagne die jongeren opriep te stemmen bij de Tweede Kamer- verkiezingen ben ik daarom trots. Dat was echt constructief. Voor #Boos geldt in de kern hetzelfde. Net zoals voor mijn blootreportage (samen met collega Jan Versteegh, red.) in L'HOMO.'' Je moeder was niet direct bezig met de boodschap erachter toen ze die foto's voor het eerst zag. 'Oh Tim, je hebt de billen van je vader', zei ze. ,,Klopt, ja! Ik heb mijn vaders kont nooit gezien, dus weet niet of het een compliment is. Maar mijn ouders vonden het allebei heel tof, die fotoserie. Terwijl het best heftig was: met tongen en handen in broeken en zo. Maar ze vonden het meteen te gek dat ik probeer mensen te steunen die het lastig hebben.''

Wel even iets anders dan een T-shirt met een middelvinger erop.

,,De afgelopen jaren ben ik 180 graden gedraaid, ja. Dat ik toen overal nee tegen zei, kwam voort uit angst, weet ik nu. Ik was gewoon een bang mens. Bang voor de mening van anderen, voor mijn eigen gevoel. Dat was vermoeiend, hoor. Ik heb al eerder geprobeerd een omslag te maken, zo'n acht jaar terug. Dat was de eerste stap. Maar nu heb ik echt het gevoel dat die angstige puber van toen is verdwenen.'' Wat wilde je van het leven als tiener? ,,Ik wilde gedichten en liedjes schrijven, maar verder? Ik voelde dat ik zelfstandig wilde zijn, maar wist niet goed hoe.'' En op persoonlijk vlak? ,,Daar was ik veel verder. Ik had op mijn 22ste al huisje-boompje-beestje. Ik was zelfs verloofd. Dat voorbeeld had ik van thuis meegekregen. Mijn ouders zijn inmiddels 42 jaar bij elkaar. Vroeg trouwen leek me de norm. En me daaraan conformeren voelde veilig. Maar tegelijk kwam ik langzaam in een relatie terecht waar ik eigenlijk niet in wilde zitten. Dat kon ik pas veranderen toen het me lukte er helemaal zelfstandig over na te denken. Toen ik 23 was - ik was net begonnen met Spuiten en Slikken- heb ik mijn huwelijk afgezegd. We zijn zeven jaar samen geweest.'' De trouwkaarten waren al verstuurd? ,,Dat nog net niet. Maar de datum stond wel vast. En voor de locatie hadden we al iets op het oog, ja. Maar luister: ik wil niet te veel over die relatie zeggen. Dat raakt mijn ex en dat wil ik niet. Ze is een lieve vrouw. En nu net getrouwd.'' Wat benauwde je aan het idee van een huwelijk? ,,Diep vanbinnen wist ik wel dat ik helemaal geen huisje-boompje-beestje zoek. Ik heb sinds een klein jaar weer een vriendin en dat gaat goed. Zij woont alleen en ik woon alleen. Ik ga lekker op reis voor mijn werk en kan doen waar ik zin in heb. Dat past veel beter bij mij dan vroeg trouwen en kinderen krijgen.''

Wat zette dat besef in gang?

,,Het ging geleidelijk. In mijn tienerjaren dacht ik dat ik jong vader wilde worden. Mijn moeder was 27 toen ze mij kreeg. Dat vond ik een uitstekend vooruitzicht. Maar het begon te knagen. Tegelijk was ik samen met iemand die dat nog wel graag wilde. Uit elkaar gaan leek me ongelooflijk eng. Ik zou mijn veiligheid op het spel zetten en dat durfde ik niet. Zo werd ik meer en meer beheerst door mijn angsten. Ik kwam amper meer het huis uit, kreeg nauwelijks nieuwe impulsen en kwam rond mijn 19de zelfs in een depressie terecht. Ik kon er in het begin met niemand over praten. Ik raakte zo de weg kwijt dat ik het, hoewel ik toen dus een vriendin had en samenwoonde met mijn beste vriend, allemaal binnenhield. Als ik mezelf iets verwijt, is het dat ik toen niet gewerkt heb om uit die ellende te komen. Ik had geen dagritme, was bezig mijn studies te verpesten en zag gewoon niet in dat ik iemand ben die ervoor moet werken om gelukkig te zijn.'' Je bracht begin dit jaar een dichtbundel uit. De meeste gedichten schreef je in die tijd. Ze gaan opvallend vaak over de dood. ,,Als credo had ik toentertijd 'De dood maakt het leven de moeite waard'. Ik vond dat die begrenzing je tijd op aarde waardevol maakt. Mede doordat ik nu Je zal het maar hebben presenteer (waarin Hofman jongeren met een levensbedreigende ziekte interviewt, red.) zie ik hoe laf dat was, hoezeer ik de dood op een voetstuk zette. Je moet 's ochtends niet op vanwege de dreiging van de dood, maar omdat het leven de moeite waard is.''

Zijn er tijdens die depressie momenten geweest dat je naar de dood verlangde?

,,Ja. Of nee, ik moet zeggen: ik dácht dat ik er naar verlangde. De dood leek me een manier van verlossing van depressie en angsten. Als ik nu de zee inloop, is het goed, heb ik weleens gedacht. Maar ik was gelukkig nog wel in staat me af te vragen waarom ik dat eigenlijk wilde. Toen dacht ik: nee man, fuck die houding. Ik wil helemaal niet dood. Ik wil leven. Maar dan zonder die angsten. Het is mijn belangrijkste beslissing ooit geweest: rechtop gaan staan, werk maken van het leven, zorgen dat je het zo inricht zoals je zelf wil. Ik wilde winnen van die negativiteit en heb er een dagtaak van gemaakt uit die ellende te komen.'' Hoe pakte je dat aan? ,,Het is een pijnlijk proces geweest. Ik moest al mijn angsten onder ogen komen. Ik had bijvoorbeeld ook een hypochondrische angststoornis. Ik dacht bij elk pijntje dat mijn leven op het spel stond. Dat leverde veel paniek op. Het heeft jaren geduurd. Van mijn 18de tot mijn 22ste ongeveer. Daarna was die depressie niet meer leidend in mijn leven.'' Je moeder zegt dat ze je adviseerde je niet te schamen voor je somberheid. 'Laat het maar bestaan. Het hoeft niet altijd vrolijk.' ,,Mijn ouders wisten het gelukkig wel, ja. Ze reageerden heel nuchter. Tijdens een van mijn paniekaanvallen heeft mijn vader iets eenvoudigs, maar heel goeds tegen me gezegd: 'Wat is het ergste dat er kan gebeuren?' In al mijn radeloosheid had ik daar geen antwoord op. Dat bleek de juiste stap om de pijn gewoon te voelen, in plaats van me zorgen te maken of die pijn er misschien aankwam. Zo denk ik tegenwoordig nog steeds bij tegenslag: voel dat verdriet gewoon, dan kun je het een plek geven en ernaar handelen. Ik heb daarvoor ook weleens hulp gehad van een psycholoog. Die gaf me handige handvatten. Maar ik wilde het vooral zelf doen. Niet nog een keer een steunpilaar zoeken om me aan vast te klampen. En ik heb harde keuzes gemaakt. Heb mensen die mijn verkeerde gedrag versterkten uit mijn leven geschrapt. Rigoureus ja. Maar als je depressief en angstig bent, kom je in een bepaald patroon terecht. Iedereen die dat patroon in stand houdt, staat tussen jou en het genezen in. Ik heb zelfs even het contact met mijn ouders geminimaliseerd. Niet definitief, hè. Toen ik sterk genoeg was, kon ik die relatie gelukkig weer oppakken.''

Ben je niet bang dat die depressie terugkomt?

,,Nee. Het kan inderdaad terugkomen, maar als ik bang ga zitten zijn, ben ik weer terug waar ik was. Die ellende van toen zal vast nog ergens in mijn rugzak zitten. En die gaat soms even open. Dat geeft niets. Voor het mislopen van een relatie ben ik nu bijvoorbeeld niet meer bang. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je wordt gekwetst. Dat is rot, maar niet iets om je hele leven voor te vrezen. Liefdesverdriet is geen ramp. Terminale kanker, dat is een ramp. Of vijftig jaar bang en ongelukkig zijn door een verkeerde keuze, zoals een relatie.



Een kleine twee jaar terug had ik liefdesverdriet (Hofmans relatie met zijn programmaregisseur Kim Smeekes liep stuk, red.). Dat deed pijn, maar het was ook een gelegenheid om aan zelfreflectie te doen: wat kan ik hiervan leren? Zie het leven als een marathon: je wordt misschien moe onderweg, maar je weet steeds beter de kuilen in de weg te vermijden.''



Past een heftig programma als Trippers in dat leerproces?

,,Heel goed, ja. Dit werk plaatst mijn eigen leven in perspectief. Het is niet het belangrijkste, maar het biedt me de mogelijkheid tot zelfontplooiing. We waren dit seizoen op de grootste vuilnisbelt van Kenia, in Nairobi. Daar wonen kinderen, die leven in en van het vuilnis. Vreselijk heftig. Wat zit daarachter? Waarom staat een maatschappij dat toe? Wat is eraan te doen? Dat verhaal wil ik vertellen.''



Wat denk je als je tegenover zo'n jongetje staat dat voedselresten uit een vuilniswagen eet?

,,Ik voel vooral machteloosheid. Je wilt zo'n kind eigenlijk op je schouder nemen, in het vliegtuig zetten en mee naar huis nemen: 'Hier heb je een goed huis en eten'.''



Met wat voor gevoel ga je na zo'n trip weer met je Nederlandse leven verder?

,,Zeker direct na terugkomst kreeg alles hier een schaduwrandje. Bij elke maaltijd dacht ik: nu eten die kinderen daar dus wat ze uit een vuilnisbak hebben geschraapt.



Vorig jaar was ik net terug uit India voor die reportage over kinderprostitutie, toen ik werd gehuldigd als winnaar van Wie is de Mol? Toen heb ik mezelf wel even toegesproken: 'Ja gast. Dit is niet de waarheid. Die is daar in Mumbai'. Maar het blijft lastig: mensen zijn toch geprogrammeerd hun eigen leven het belangrijkst te vinden. Als ik met hoge koorts in bed lig, denk ik ook niet meer aan een hongersnood elders.''