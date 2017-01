'Ik zou wel wat meer geduld willen hebben'

14. Waar heeft u het meeste spijt van?

,,Dan kom ik weer terug op die 1 voor Frans. Daar kon ik niet mee thuiskomen. Ik mocht wel een slecht cijfer halen, maar ik moest wel mijn best hebben gedaan. Ik heb toen met pen een kleín streepje boven die 1 gezet, zodat het een 7 werd. Dat werkte op mijn geweten. Bij de ouderavond zou het alsnog naar voren komen. Toen heb ik het maar opgebiecht. Mijn ouders reageerden mild. Eerlijkheid boven alles. Dat zie je ook in de tien geboden."



15. Wat is uw lievelingsgerecht?

,,Erwtensoep, maar ook Zuid-Afrikaanse boboti. Ik maak het graag zelf, in recesperiodes kook ik veel. Mijn kinderen zijn er niet dol op als ik weer eens meen iets bijzonders te moeten voorschotelen. Daar doet alles wat met een P begint het goed: pizza, patat, pannenkoeken."



16. Wie is God voor u?

,,Hij is iemand van wie ik altijd op aan kan en altijd volstrekt betrouwbaar is. Dingen die ik niet kan plaatsen, daar kan ik makkelijk vrede mee hebben omdat Hij God is. Ik begrijp dat ellende in de wereld bij mensen tot een geloofscrisis kan leiden. Maar we leven in een gebroken wereld, omdat mensen er een potje van hebben gemaakt. Dat reken ik die mensen aan - niet God."



17. Heeft u moeite met ouder worden?

,,Het is makkelijker om daar als 48-jarige antwoord op te geven dan als 88-jarige. Ik denk dat het moeilijk kan zijn om met beperkingen en afhankelijkheid om te gaan als je ouder wordt. Ik hoef niet alles naar mijn hand te zetten. Mijn oren staan niet helemaal recht, maar dat gééft ook niet. Het leven ís niet volmaakt."



18. Waar bracht u de laatste drie zomervakanties door?

,,Griekenland en twee keer Italië, Lago Maggiore. Daar hadden de kinderen veel leeftijdsgenootjes. Ik wil wel graag wat doen. Je moet tegen mij niet zeggen: hier zetten we een stoel neer en mag je naar een mooie berg kijken."



19. Welk moment wilt u nóg een keer beleven?

,,Het zingen dat we in juni als fractieteam deden in Dordrecht om geld in te zamelen voor vervolgde christenen. Dat was fantastisch mooi. In politieke debatten is er maar één aan het woord. Goede zang is rijker dan een goed debat."



20. Hoe verrast u uw partner?

,,Ik wil Marlies niet verrassen door daar te veel openheid over te geven, want dan is dat een onaangename verrassing voor haar."



21. Wanneer bent u zélf voor het laatst verrast?

,,De Thorbeckeprijs was de verrassing van het jaar. Ik heb er niks voor gedaan en het overkomt je dan. "



22. Met wie zou u 24 uur willen worden opgesloten?

,,Met de nieuwe Amerikaanse vice-president Mike Pence. Dat lijkt me wel boeiend. Het is een heel gelovige man die heel nauw samenwerkt met iemand als Trump, die ver van dat geloof afstaat. Ik ben héél benieuwd hoe hij daar mee omgaat. Maar ook met jou zou ik wel 24 uur opgesloten willen zitten. Ik vind het soms ongemakkelijk dat journalisten altijd vragen stellen en nooit iets terugzeggen."



23 Met wie zou u zeker geen 24 uur worden opgesloten?

,,Met mensen die een hekel hebben aan converseren. Maar er is niemand aan wie ik een hekel heb; ik heb er juist een ongelooflijke hekel aan om een hekel aan iemand te hebben."



24. Wanneer was u het laatst onder invloed?

,,Ik accepteer van mezelf niet dat ik in benevelde toestand ben. Bij alcohol moet je streng maat houden. Bij drugs ben ik opgevoed met geheelonthouding. Het is toch armoe troef dat je pillen nodig hebt om uit je dak te gaan?"



25. Wat doet u tijdens een slapeloze nacht?

,,Áls ik eens plotseling wakker word, spreek ik mezelf toe: blijf rustig liggen en ontspan, want ook daarvan rust je uit."



26. Wanneer hebt u voor het laatst gehuild?

,,Toen in een gerecht wel erg scherpe uien zaten. Oh, kom ik daar niet mee weg? (Lacht.) Ik was al benieuwd hoe dat zou aflopen. In november overleed de vrouw van een partijgenoot en ik zag wat het verdriet met haar man deed. Sinds mijn moeder is overleden, zijn alle condoleancebezoeken moeilijker geworden. Daarvoor was het zakelijker. Nu is het zwaarder, maar ook mooier. Vaak word je bedolven onder Bijbelteksten, maar ik heb toen veel gehad aan persoonlijke herinneringen. Dat probeer ik nu ook zelf te doen."



27. En wanneer heeft u voor het laatst de slappe lach gehad?

,,Dat lukt me altijd het best in een gesprek met oud-VVD-Kamerlid Arend-Jan Boekestijn. Hij heeft een verhaal over hoe hij als tiener koffie met zout in plaats van suiker van een deftige dame geserveerd kreeg (begint al te lachen) en toen hij de koffie wilde weggooien, (hahaha) gooide hij per ongeluk het kopje - zo'n mooi Wedgwood-kopje - mee naar buiten. (Schaterlacht). De bevlogen en blijmoedige manier waarop hij dat vertelt, is 100 procent de slappe lach."