Imiteren kun je leren

Er valt veel op onze premier aan te merken, maar humor kunnen we hem niet ontzeggen. Toen hem gisteren werd gevraagd wat hij van het initiatief 'Wij zijn Nederland' vond, een oproep van de PvdA en prominenten om negativiteit uit de samenleving te bannen, reageerde de premier ernstig: ,,Ik vond mijn eigen brief beter. Ik vond dit er een slap aftreksel van."



Vrij opmerkelijk voor iemand die al ruim een halfjaar anderen aan het imiteren is. Mark Rutte begon in het televisieprogramma Zomergasten aan zijn verkiezingscampagne door de legendarisch woorden 'rot toch op' van Ahmed Aboutaleb te herhalen. Hij maakte er alleen 'pleurt op' van, in de veronderstelling dat hij dezelfde lof kon oogsten als de Rotterdamse burgervader.



In de literaire wereld zou de VVD-leider aangeklaagd worden vanwege plagiaat, maar ik geef toe: daar zijn ze nogal gauw in hun kuif gepikt. Toen de campagnes echt begonnen, stelde onze minister-president zich ineens op als een moralist, iemand die normen en waarden heel belangrijk vindt. We kregen zowaar een fatsoensoffensief voorgeschoteld.



Hij pikte daarmee het belangrijkste thema van het CDA, een partij die zich al decennialang op dit onderwerp profileert. En dan was er natuurlijk ook nog zijn eigen brief, die zowat in elke krant werd afgedrukt en waarin we konden lezen dat iedereen 'normaal' moest doen, of anders wegwezen, met een subtiele verwijzing naar de nieuwkomers in dit land. En daarmee ging hij in dezelfde vijver vissen als Geert Wilders, de man die hem ooit tijdens een debat toebeet: ,,Doe eens normaal, man."



Als deze campagne iets heeft geleerd, dan is het wel dat Mark Rutte moeiteloos inhaakt op de waan van de dag, zonder gêne of gewetensbezwaren, en in principe overal een slap aftreksel van wil zijn, mits die kameleontische houding politiek gewin oplevert. En die man hekelt dus de wanhoopspoging van de PvdA om ook nog een rol van betekenis te kunnen spelen.



Want toegegeven: dat 'Wij zijn Nederland' is een tamelijk kansloos project. Een zinnetje als 'beschaving is het waard om pal voor te staan' is zo doorzichtig opportunistisch, daar zou zelfs Mark Rutte zijn handen niet aan branden.