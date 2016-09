Imker laat zijn bijen overwinteren in de Dordogne

De insecten maken hun reis in een aanhanger, in afgesloten, goed geventileerde bijenkasten. De beroepsimker, eigenaar van imkerij en winkel de Werkbij in Rhenen, ziet het als een ideale oplossing: ,,Grootste probleem voor de bijen is dat er in Nederland vaak niet genoeg goed voedsel te halen is.''



Wereldwijd zijn er steeds minder bijen. Een schadelijke mijt, gewasbeschermingsmiddelen en te weinig bloemen zouden de boosdoeners zijn. ,,Als ik mijn bijen op een plaats zet waar ze genoeg stuifmeel en nectar kunnen vinden, bloeien ze op. Rond Mauzac in de Dordogne is veel meer te eten voor de bijen, het wordt er niet zo koud en aan het begin van het jaar is er eerder weer voedsel.''



Conditie

Het is belangrijk dat de bijen na hun winterslaap weer snel in conditie zijn, want de contracten voor hun bestuifwerk in de kassen zijn al getekend. Het winterverblijf is mogelijk doordat een kennis die hobby-imker is, met pensioen ging en in Mauzac - 850 inwoners - neerstreek. Hij zorgt komende winter voor de bijen.



Niet alle bijen van de Werkbij hebben het gelukje dat ze op vakantie mogen. Veel zijn er nog aan het werk in Beekbergen, waar de heide nu volop bloeit. Maar wie weet horen zij bij de tweede lading. Half oktober maakt nog eens een miljoen bijen de reis van 1100 kilometer.



Oplossing

Bijenexpert van de Wageningen Universiteit dr. Tjeerd Blacquiere snapt de 'overwinterkeuze' en ziet het vooral als een goede oplossing voor imkers met bijen die ingezet worden voor bestuiving. Voor andere bijenvolken is er geen reden om voedsel en warmte te zoeken.



,,Zeker met het weer van de afgelopen weken zijn de meeste bijenvolken in goede conditie. Volken die uit de kas komen zijn er niet zo goed aan toe en moeten vaak al in maart weer aan de slag. Frankrijk is een goede bestemming. Daar is niet per se méér flora, maar wel later en eerder in het seizoen.''