In de greep van geld

Hoe ver gaat de macht die geld over ons heeft?

,,Verder dan we denken. Geld kan onze gedachten besturen, soms contraproductief of zelfs destructief! Het kan ervoor zorgen dat we oneerlijk worden en zelfs aanleiding geven tot misdaad en moord. En extreme zucht naar materialisme kan ons eerder ongelukkig dan gelukkig maken. Onderzoek laat zien dat als mensen fortuin najagen puur om de eigen status op te poetsen en anderen jaloers te maken, ze zeker niet gelukkiger worden van veel geld. Als ze het doen om meer te kunnen genieten van mooie dingen die je ervoor kunt kopen, dan kan het wel een goed gevoel geven. Je moet doorkrijgen wat voor macht geld over je heeft. Het beïnvloedt ons niet altijd op een manier die we verwachten of leuk vinden.''



Kunt u voorbeelden noemen?

,,Krijgen we een dure behandeling, dan geloven we eerder dat die helpt. Of, ander voorbeeld: leg bij iemand geld in z'n handen en het beloningsgebied in de hersenen licht op. Ook al betekent het op dat moment nog niets, want dat geld is slechts een vage belofte voor mogelijk iets leuks in de toekomst. Of het geld je daadwerkelijk iets leuks oplevert, moet je nog maar afwachten.''



Hoe gedragen we ons bij een ­tekort of bij geld in overvloed?

,,Geldtekort kan zonder twijfel enorm stressvol zijn. Onderzoek heeft aangetoond dat als mensen geldtekort hebben, hun IQ zelfs kan dalen. Dat stijgt pas weer als de geldzorgen voorbij zijn. Mensen die opeens over veel geld beschikken, zoals loterijwinnaars, gaan vaak opvallend voorzichtig met hun nieuwe fortuin om. Er komt hooguit een luxe vakantie, mooie auto en de hypotheek op het huis wordt afgelost. En daarmee zijn ze wel klaar. Maar geld verandert mensen ook. Psychologen zijn erachter gekomen dat mensen in dure auto's minder gauw bereid zijn om voorrang te verlenen aan een voetganger bij een zebrapad. En rijke mensen zeggen eerder hardop dat als ze op de Titanic zouden zitten ze het recht op de eerste reddingsboot zouden moeten hebben. Aan de andere kant maakt geld mensen niet per definitie gemeen. Superrijken geven verhoudingsgewijs gemiddeld twee keer zo veel aan goede doelen dan anderen.''