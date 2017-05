In de kleinste woorden zit het grootste verschil

In een goede relatie is het vanzelfsprekend dat je de ander omhoog praat in plaats van naar beneden haalt. Je overdrijft elkaars vermogens een beetje, zonder dat je dat zelf in de gaten hebt. Je bent namelijk bij elkaar omdat je de ander bewondert. Maar wanneer heb je voor het laatst gezegd: ik bewonder jou?



Het mooie is dat je er nu mee kunt beginnen. Spreek met respect over de ander. Geef complimenten. Moedig haar of hem aan, vertel haar of hem dat zij of hij het kan - wat hij of zij ook wil kunnen. Vertel hem of haar dat de hele wereld op hem of haar zit te wachten. Schep op over je geliefde, het liefst waar hij of zij bij staat. Het zelfbeeld van de gemiddelde Nederlander is zo laag dat hij of zij heus niet meteen naast zijn schoenen zal lopen.



Door groot over de ander te denken, denk je groot over jullie relatie en daarmee óók over jezelf. Want als zo'n leuk iemand jou uitkiest voor een relatie, dan moet dat ook iets moois zeggen over jou.