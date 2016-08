In een maand 15 Nederlanders met zikavirus

Ook ,,een klein aantal'' zwangere vrouwen liep het virus op. Het zikavirus is vooral gevaarlijk voor deze groep, omdat het bij ongeboren kinderen hersenafwijkingen kan veroorzaken.



De meeste mensen die besmet raken, herstellen binnen een week zonder ernstige problemen. Volgens het RIVM gaat het in alle gevallen om reizigers die in het buitenland besmet zijn geraakt. Het instituut denkt dat veel meer Nederlanders het virus hebben opgelopen, omdat maar een op de vijf mensen daadwerkelijk klachten krijgt na een besmetting.



Mensen kunnen besmet raken door een steek van een tijgermug, maar in enkele gevallen is het virus ook overgebracht via seksueel contact. Vorige maand werden deze muggen aangetroffen in een woonwijk in Veenendaal. Er wordt nog onderzocht of de muggen zich hebben verspreid.