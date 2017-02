In het tijdperk Trump is alles politiek

Het is de avond van Adele, Beyoncé - en Donald. President Trump drukt evenzeer zijn stempel op de uitreking van de Grammy's als de vrouwen die het epicentrum van het prijzencircus vormen. 'President Agent Orange', noemt rapper Busta Rhymes hem in een optreden met A Tribe Called Quest, waarin een jonge vrouw met hoofddoek door een muur breekt en de hiphoppers herhaaldelijk 'verzet je!' de zaal in schreeuwen. Van Katy Perry was bekend dat ze fervent aanhanger van Hillary Clinton is. Het is geen grote verrassing dat ze verschijnt voor een projectie van de grondwet en een protestarmband draagt over een wit broekpak in Clinton-stijl. Maar plots is ook Jennifer Lopez activist. Obamatrui Chance the Rapper ontvangt zijn Grammy in Obamatrui, zangeres Joy Villa schrijdt over de rode loper in Make America Great Again-jurk. En die Maria-achtige verschijning van een met gouden kroon getooide Beyoncé, is dat een verwijzing naar het Vrijheidsbeeld dat sinds de 19e eeuw immigranten verwelkomt in New York? Met het aantreden van de impopulaire president Trump is het extreem gepolariseerde politieke klimaat van Amerika doorgedrongen tot haast elk aspect van het dagelijks leven. Ook de sport? Maar de Super Bowl, de haast heilige seizoensfinale van het American Football, werd vorige week een botsing tussen pro- en anti-Trump. Gefilterd De Patriots, met quarterback en Trumpvriend Tom Brady in de gelederen wonnen van de Falcons uit Atlanta, een team met veel meer zwarte spelers uit een linkse stad. De halftime show van Lady Gaga werd doorgelicht om de politieke betekenis eruit te filteren (ze zong de oude protestsong This Land Is Your Land en een hit over de LGBT-gemeenschap!) Airbnb verklaart zich in een van de commercials die speciaal voor het miljoenenpubliek van de wedstrijd worden gemaakt liefhebber van diversiteit, Coca-Cola laat een opvallend multi-etnisch gezelschap America the Beautiful zingen. Als er geen politieke boodschap is, bedenkt de kijker die er wel bij.

Avocado's

Een verbeelding van het leven van de Duitse immigrant die aan de wortels van biermerk Budweiser staat, is plots te veel 'pro-immigratie'. Trumpisten bezweren dat ze geen druppel Budweiser meer drinken. In een bar in Queens, New York, klinkt gejuich bij een reclamespot voor avocado's uit Mexico.



Politiek is een vast onderdeel van gesprekken op kantoor, op school en in restaurants, protest is voor sommigen een lifestyle geworden. Selfies met je geestige protestbord horen op je tijdlijn op Facebook. Er is bijpassende mode: designer Prabal Gurung stuurde deze week zijn modellen de catwalk op in T-shirts met statements als 'de toekomst is vrouwelijk', een strijdkreet die veel Clinton-aanhangers gebruiken.



Beladen sfeer

Cafés in progressieve bolwerken als New York spreken zich uit op hun reclameborden ('troostvoedsel, de komende vier jaar') of doneren een deel van de winst van het brunchmenu aan burgerrechtenorganisatie ACLU. De beladen sfeer is een mijnenveld voor bedrijven. Dankzij sociale media is het makkelijker dan ooit om een merk dat zich niet naar je wensen gedraagt aan de schandpaal te nagelen.



Zodra de ceo van sportmerk Under Armour uitsprak dat hij het economisch beleid van Trump waardeert, ontstond online een campagne tegen de firma. Toen Uber niet meedeed aan een staking van New Yorkse taxichauffeurs, besloten klanten massaal om de taxi-app te verwijderen. De ceo trok zich in reactie terug uit een adviesraad voor de president.



Nordstrom

Het feit dat Trump zich niet geheel losgemaakt heeft van zijn zakelijke imperium, biedt consumenten extra kansen om lof of weerstand kenbaar te maken. Warenhuis Nordstrom ondervond het in extreme mate. Het werd doelwit van Grab Your Wallet ('grijp je portemonnee'), een initiatief dat alle bedrijven die producten van de familie Trump verkopen boycot.



Toen Nordstrom vanwege tegenvallende resultaten besloot de kledinglijn van First Daughter Ivanka niet langer in de rekken te hangen, trok het niet alleen een publiekelijk standje van de president en zijn naaste medewerkers aan, maar ook een nieuwe boycot. Veel bedrijven proberen ophef te vermijden en verklaren zich apolitiek.



Business is politiek

Anderen wagen zich juist middenin het debat. Nadat een inreisverbod voor vluchtelingen was ingevoerd, kondigde koffieketen Starbucks prompt aan dat het de komende vijf jaar wereldwijd 10.000 vluchtelingen aanneemt. Business is politiek geworden, maar politiek is ook business.