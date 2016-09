'In Mali presteren we onder ons niveau'

Leraar uit Denekamp dood aangetroffen in sloot

12:41 Een leraar aardrijkskunde van het Carmel College in het Twentse Oldenzaal is dood gevonden in een sloot in Weerselo. De 64-jarige inwoner van Denekamp was gisteren na zijn werk niet thuisgekomen, waarna een grote zoekactie op touw werd gezet.