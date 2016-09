De bondskanselier heeft wellicht niet voorzien wat ze in beweging bracht met haar welkomstcultuur en het principiële 'wir schaffen das', maar het moet de Duitsers toch ook deugd doen dat hun land een symbool van hoop is geworden in veler harten. De dood is niet langer een meester uit Duitsland, zoals Paul Celan in zijn Todesfuge schreef; Duitsland is intussen een veilige haven voor hen die andere meesters proberen te ontvluchten.



Door een haag van beveiliging ga ik het gebouw binnen, dat als Reichsbank in de nazitijd werd gebouwd en daarna hoofdkwartier werd van de Socialistische Eenheidspartij Duitsland. Van het ene regime naar het andere; in veel opzichten is de DDR te beschouwen als een voortzetting van nazi-Duitsland.



We worden welkom geheten door Minister van Staat Maria Böhmer. Haar inleiding is een sterke verdediging van de Europese waardengemeenschap, zoals je die in Nederland zelden van politici hoort. Een vrouwelijke tolk fluistert haar woorden in het oor van Tom Lanoye, vooraf hoorde ik dat ze nog voor Erich Honecker heeft getolkt.



Böhmer is een goede spreker, ik ben onder de indruk van de achteloze autoriteit waarmee ze de zo vaak beschimpte vrijheid en tolerantie verdedigt die uit de gruwelen van oorlog en vervolging tevoorschijn kwamen. De literatuur noemt ze een belangrijke geleider van empathie en wederzijds begrip. Ze is niet ironisch en niet lacherig, ze zegt deze dingen met dezelfde ernst waarmee de chauffeurs hun auto's poetsten.



In Nederland is de geschiedenis ver weg. We hebben nauwelijks geheugen, de Tweede Wereldoorlog is even lang geleden als de Spaanse bezetting. Hier is het verleden wonderlijk nabij, in een gebouw dat nazi's en communisten huisvestte, naast een fluisterende tolk die het oor van Erich Honecker van zo dichtbij heeft gezien.