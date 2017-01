'In toekomst meer stroomstoringen door nieuwe wet'

De storing in Amsterdam mag alweer de tweede grote stroomstoring in twee jaar tijd zijn, toch is het Nederlandse elektriciteitsnet een baken van betrouwbaarheid. De afgelopen vijftien jaar bedroeg de leveringszekerheid 99,995 procent. Gemiddeld zit iedere Nederlander ieder jaar slechts 20 minuten zonder stroom.



Allerbeste

,,Met die score behoren wij tot de allerbeste landen," aldus Hans Wolse, adviseur Energie bij Movares. Voor Netbeheer Nederland brengt hij jaarlijks alle stroomuitval in kaart.



Ter vergelijking: in Groot-Brittannië moeten huishoudens het een tot anderhalf uur per jaar zonder stroom stellen, blijkt uit cijfers van Europese toezichthouder CEER, en in Griekenland bijna zes uur. In de VS valt de stroom jaarlijks bijna 3,5 uur uit.



Mede dankzij die hoge betrouwbaarheid vallen flinke storingen meteen op. Zoals die van maart 2015, toen ruim een miljoen inwoners van Noord-Holland - waaronder Amsterdam en Lelystad - uren zonder stroom kwamen te zitten. De uitval, de oorzaak bleek een menselijke fout op een hoogspanningsstation in Diemen, dreef het aantal storingsminuten op tot 33 minuten. ,,Daarmee was die uitval verantwoordelijk voor bijna een derde van het totaal aantal storingsminuten," aldus Wolse.



Inmiddels heeft hoogspanningsnetbeheerder TenneT maatregelen genomen. Zo is een nieuwe 80 km lange hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk, volgend jaar klaar. ,,Met deze Randstad Noordring zou de storing in 2015 nooit zulke ernstige gevolgen hebben gehad," zegt Johanna Breuning van TenneT.



Leveringszekerheid

De discussie blijft hoeveel geld willen we uitgeven om een super betrouwbaar net nóg betrouwbaarder te maken. Nu al wordt er voor miljarden geïnvesteerd.



Sinds stroomuitvallen vanaf 1976 minutieus werden geregistreerd is de leveringszekerheid alleen maar verbeterd. ,,De wet eist al dat alles rond de stroomvoorziening dubbel moet zijn uitgevoerd", zegt Carlo van der Borgt van netbeheerder Liander. In het geval van de storing van gisteren bleek dat echter onvoldoende.