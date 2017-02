In welk universum heeft dat gesis succes?

Ik heb het nooit gesnapt, dat gesis naar meisjes. Mannen op straat schijnen dat te doen om de aandacht van een leuke vrouw te trekken. Volgens een onderzoek van de Erasmus Universiteit onder ruim 1.200 vrouwen in Rotterdam heeft 69 procent van hen het afgelopen jaar weleens te maken gehad met gesis. Het komt dus schrikbarend vaak voor, zo blijkt.



Ikzelf kan mij niet meer heugen wanneer de laatste keer was dat het mij overkwam. Zal wel komen omdat ik me altijd van plek A naar B haast op de fiets, de blik op oneindig. Denkend aan wat er straks weer op tafel moet komen, aan de boodschappen of die ene belangrijke afspraak volgende week. Al zou ik nagesist worden, ik zou het niet eens in de gaten hebben.



En als ik niet op de fiets ben, dan sjees ik wel met twee kinderen aan beide handen. Eventueel met manlief erbij. Tja, zelfs de fanatiekste sisser haalt het dan niet in zijn hoofd natuurlijk. Het bontste wat ik heb meegemaakt was toen ik hoogzwanger door de binnenstad liep. Je zou denken dat je nou niet bepaald beschikbaarheid uitstraalt met zo'n buik, maar deze man deed toch een poging. Bah, schaamteloos geteisem.



Overigens is dat allemaal niets vergeleken met de taferelen die zich in de Marokkaanse stad Nador in de zomer afspelen. Ze kennen geen schaamte, alles om maar een Europese vrouw aan de haak te slaan. Al loop je naast je woest uitziende vader, ze vinden exact de juiste manier en het juiste moment om alleen jouw aandacht te trekken. Pas als je de deur achter je dichtslaat, vind je rust. En dan moet je niet vergeten de ramen te sluiten, want de bouwvakkers aan de overkant houden je nauwlettend in de gaten.



Ook de vrouwen daar kunnen er wat van trouwens. Een man die aan het winkelen is met zijn vrouw, krijgt gerust een telefoonnummer in zijn hand gedrukt. En ze doen niet eens zo veel moeite om het buiten het zicht van de echtgenote te houden. Maar goed, terug naar Nederland. Ik begrijp niet in welk universum dat gesis succes heeft. Zou het ooit tot een leuk gesprek hebben geleid, vraag ik me dan af. Is er iemand op aarde die blij en gecharmeerd raakt van een leeglopend lefgozertje? Is er ooit een huwelijk uit voortgekomen?



En tegelijkertijd kan ik niet anders dan concluderen dat het wel degelijk successen moet opleveren, waarom anders blijven ze zich bedienen van deze mens­onwaardige tactieken? Begrijpen ze niet dat ze oneindig meer kans maken op aanspraak als ze gewoon afstappen op een vrouw en zichzelf even voorstellen?



Probeer desnoods de onschuldige-vraag-tactiek eens uit: ,,Hoi, mag ik wat vragen, waar stopt tram 4?" Geheid succes, vrouwen kunnen een hulpeloze man tenslotte nauwelijks weerstaan.



Echt, er zijn duizenden manieren te bedenken om de aandacht van een onbekende vrouw te trekken. Doe maar gek en leef je uit, er geldt wat mij betreft slechts één regel: behandel haar zoals je wil dat anderen je zus/dochter/nicht behandelen.