Inburgering met eigen verantwoordelijkheid faalt

In 2013 werd de Wet inburgering aangepast. Nieuwkomers moeten sindsdien het inburgeringsexamen binnen drie jaar halen en de cursus zelf regelen en betalen. Eigen verantwoordelijkheid is het credo. Wie de cursuskosten niet zelf kan dragen, kan een lening afsluiten bij de Staat. Als ze hun examen halen, wordt de lening kwijtgescholden. Sindsdien slaagde ruim 30 procent van de asielzoekers die in 2013 naar Nederland kwam binnen drie jaar geslaagd voor het examen, tegenover bijna 60 procent in de jaren daarvoor. Ook andere migranten die in Nederland willen gaan wonen, slagen minder vaak binnen drie jaar: van ruim 80 procent voor 2013 naar de helft nu.

Verder is het taalniveau waarop migranten examen doen omlaag gegaan. Nog maar 2 procent doet examen op staatsexamenniveau, het niveau waarop mensen ook mbo-onderwijs in het Nederlands kunnen volgen. In 2012 slaagde meer dan 20 procent van de migranten. Nu kiezen migranten voor het basale A2. Dat is gelijk aan het taalniveau van een leerling uit groep acht van de basisschool.



Met de nieuwe wet is flink bezuinigd op kosten voor inburgering. In 2007 gaf de overheid er ruim 350 miljoen euro aan uit, in 2014 was dat bedrag gedaald naar 150 miljoen per jaar. In die bedragen zijn de kosten voor de leningen en kwijtscheldingen voor wie het inburgeringsexamen haalt niet meegenomen.