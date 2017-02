Infantiliteiten met Photoshop

Als bestaande feiten niet meer genoeg zijn, moet er een fictieve werkelijkheid worden gecreëerd. Volgens die logica slingerde Geert Wilders een gemanipuleerde foto in de ether, waarop we D66-leider Alexander Pechtold over straat zien kuieren met Hamas-terroristen, samen op de bres voor een shariawetgeving in Nederland.



Wat wil het geval? Pechtold was een paar dagen eerder aanwezig bij de demonstratie 'Holland against hate' op het Malieveld, waar de deelnemers zich hard maakten voor 'democratie, respect voor journalisten, gelijkheid tussen homo en hetero en de vrijheid om te geloven wat je wil'. Een scherpe observator zag een beruchte activist rondlopen die gelieerd is aan Hamas en maakte hier gewag van op social media.



En toen begon de digitale oorlog: Wilders had vier jaar eerder een bijeenkomst georganiseerd die (ook) door erkende neonazi's, NSB'ers en antisemieten werd bezocht. Toen hij destijds hierop door Pechtold werd aangesproken, noem­de hij hem een 'miezerig mannetje', zonder duidelijk stelling te nemen tegen de aanwezigheid van deze louche figuren. Omdat Pechtold de afgelopen dagen ook niet met een verklaring kwam, besloot Wilders dus een gephotoshopte prent te verspreiden, wars van de gevolgen die zijn daad zou kunnen hebben.