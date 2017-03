De Boekenweek begon achter in een taxi, die het gezelschap naar het Boekenbal in Paradiso reed. Naast me zat Jesse Klaver. Ik had hem bij het diner op de uitgeverij al zien binnenkomen, haastig werden enkele gasten opzij gebonjourd zodat hij en zijn echtgenote naast elkaar konden zitten.



Er was nerveuze gedienstigheid om hem heen - toen ik een bordje ging opscheppen in de productiekamer die voor de gelegenheid tot keuken was omgetoverd, hoorde ik iemand zeggen: ,,Dit is het bord van Jesse Klaver'', waarna de tomatensaus met ballen met extra toewijding op de pasta werd geschept.



In de taxi bespraken we de formatie. Ik was, nu het landsbelang daarom vroeg, gul met mijn advies. Ik zei: ,,Zeg tegen Rutte: Je eerste termijn was voor de jongen. Je tweede termijn was voor de man. Laat je derde termijn voor de wijze zijn.''



Verder kan ik niet veel vertellen over de beraadslaging achter in de taxi, omdat ik heb beloofd discreet te zijn, maar als zich straks op het Binnenhof een daverende verrassing voordoet, dan weet u waar die is voorbewerkt. Meer zeg ik niet.



Na het Boekenbal begon een week van optredens. Schrijvers zwermden uit over het land, de boekhandels waren vol, de rijen lang, overal waren gretige lezers bijeengekomen om voorgelezen te worden en boeken te laten signeren.



Dit jaar werd ik uitgezonden naar de verre gewesten. In Nijverdal kreeg ik na de lezing een krentenwegge mee, in Sneek een fles Beerenburg van de Weduwe Joustra en in Roden een doosje Drentse turfjes.



Mijn dienstreis was een geschikte gelegenheid voor een inspectie van het land. Hoe ligt het erbij, hoe staat het ervoor. In de krimpregio's die ik bezocht, waren de mensen volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau over het algemeen gelukkiger dan in de stad, ook al bleven de voorzieningen achter. De pastorale kwaliteiten van het platteland wogen blijkbaar op tegen het ontbreken van glasvezelnet en zorgtaxi.



De snelwegen naar de krimpregio's lagen er prachtig bij, de vorstschade aan het asfalt was grotendeels hersteld. Groen strekten zich de velden uit. Engels raaigras zover het oog reikte, zo eiwitrijk als wat, maar koeien, weidevogels en bloemen zag ik maar weinig. De bodem was verzadigd van stikstof en fosfaten, de grutto was al haast uitgestorven, maar de toename van het aantal zilverreigers daarentegen opvallend.



Hier en daar buitelde nog een kievit door de hemel. Twee derde van het land was verworden tot een monocultuur van raaigras, silo's en trekkers met bemesters erachter. Industrielandschap, waar je ook keek.



Doods was het voorjaar, waarin de veldleeuwerik nergens meer werd gehoord en je de afname van het aantal insecten kon aflezen aan de schone voorruit.



Ik besloot Jesse Klaver mijn diensten aan te bieden als Bijzonder Inspecteur voor de Buitengebieden, om hem periodiek verslag uit te brengen van het leven aan de randen van het land, ver van zee.