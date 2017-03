'Integreer dan gewoon!'

Als mij bij gesprekken met PVV-stemmers en -sympathisanten dezer dagen één ding opvalt, dan is het wel dat ze zoveel genuanceerder en redelijker zijn dan de man op wie ze stemmen.



Zou het kunnen dat het beeld van PVV'ers door de televisie net zo zwaar wordt vertekend als het beeld van Marokkaanse Nederlanders? Op televisie is ruzie en spektakel goed, want zo blijven de mensen kijken - vandaar dat het liefst schreeuwers en hitsers worden uitgenodigd. Net als op Twitter moet op televisie bovendien alles kort, terwijl voor het uiten van twijfels, schroom en enerzijds-anderzijds argumenten tijd nodig is.



Neem 'Vincent', een ondernemer van midden veertig uit Brabant. Hij worstelt oprecht met de aantrekkingskracht die de PVV op hem uitoefent. ,,Dan word ik meteen gezien als een racist. Dat wil ik niet zijn. Ik schaam me dan, alsof ik een hekel zou hebben aan alles wat zwart is."



Vincent's redenen om Wilders te overwegen hebben niets te maken met de islam (,,Ik houd me niet bezig met wat mensen moeten geloven."). Het gaat hem om de EU en zijn bezwaren zijn puur praktisch van aard.



Zo zette hij in het verleden een aantal bedrijven op in Oost-Europa. Daarvoor ontving hij 50% subsidie van de EU. ,,Dan kreeg je drie jaar lang iemand langs die alles kwam controleren, daarna mocht je met dat geld doen wat je wilde. Dat snap ik dus niet. We halen een land bij de EU en subsidiëren dan het overplaatsen van productie naar die landen."



In zijn Nederlandse bedrijf heeft Vincent onlangs ,,acht jongens de straat op geschopt. Een Nederlander moet ik zeventien euro per uur betalen, een Pools bedrijf betaalt hier vijf. Tja, ik ben geen sociale instelling."



Iedere opdracht van meer dan 100.000 euro - en daar zit je zo aan - moet Europees worden aanbesteed, legt Vincent uit. ,,Ieder fietspaadje. Dan kan dus iedereen meebieden. Ik snap die logica niet. We spreken in Nederland een minimumloon af en we spreken ook af dat bedrijven uit landen met een veel lager minimumloon in Nederland met ons mogen concurreren."



Ik leg hem voor dat vice-premier Asscher hier iets aan wil doen. Waarop Vincent een punt maakt dat ik heel vaak hoor: we hebben de macht over ons land voor een flink deel overgeheveld naar Europese instellingen waar Nederland slechts één is tussen velen.



,,Als het eenmaal zo is afgesproken in de EU, krijg je dat niet meer veranderd. Dan zou je in heel Europa Asschers moeten hebben. Maar de Poolse en de Bulgaarse minister gaat hier in Brussel echt niet mee akkoord."



Anders gezegd: politiek krijgt in Europa nog steeds vorm op landelijk niveau, terwijl de macht inmiddels op Europees niveau ligt. Hoe kun je dan als kiezer in één bepaald Europees land via je stem invloed uitoefenen op je eigen lot?



Vincent twijfelt daarom of de EU in zijn huidige vorm wel werkbaar is. Waarmee de volgende vraag is: waar kan Vincent heen met zijn stem? ,,De SP deelt misschien mijn ideeën over de EU, maar ik ben een ondernemer. Ik denk niet dat je alles moet nivelleren. Mensen moeten zich kunnen onderscheiden."



En dus is Vincent gefrustreerd. Met de EU en de gevestigde politieke partijen, maar net zo goed met de PVV. ,,Onze Geert is zo radicaal. Dat is echt heel erg jammer. Hij staat er zo vierkant in. Pim Fortuyn bracht het allemaal net even op een andere manier. Als Geert dat ook deed, was hij honderd keer gevaarlijker voor de bestaande partijen."



Ik interview nu al bijna een kwart eeuw mensen, en ondernemers zijn echt een apart slag: pragmatisch en recht voor z'n raap. Niet lullen maar poetsen, in goed Nederlands. Prachtig kwam deze houding naar voren toen Vincent over integratie begon. Hij sprak in 'wij-zij' termen, maar kon daardoor juist recht doen aan alle partijen.



Over immigranten zei hij: ,,Hun kinderen, die groeien op met het idee dat ze worden gediscrimineerd. Als je dat eenmaal gelooft, is dat bijna niet meer uit iemand te krijgen. Hun pijn zie ik echt wel. Wij doen met integratie een hoop dingen niet goed. Maar zij doen ook een hoop dingen niet goed."



Hij zuchtte maar eens diep en zei toen iets oer-Hollands: ,,Ze blijven achter, voelen zich achtergesteld - ik snap echt waarom ze dat voelen. Maar integreer dan gewoon!"



Waardoor verloor u het vertrouwen in de politiek? Deel het op kunnenwepraten.nl en ga erover in gesprek. Eerst meer lezen? Een uitgebreid artikel van Joris is hier te vinden. Zijn terugblik op het eerste grote interview vind je hier en zijn stuk van afgelopen woensdag hier.