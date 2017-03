Intimidatie? Je stelt je aan

Blogger Cynthia Schultz wandelde afgelopen donderdagochtend bij de Whijtmenerplas bij Zwolle, toen er ineens een man op haar afkwam die vroeg of ze een 'een lekkere dikke pik' wilde zien en zijn broek naar beneden trok. Cynthia was helemaal alleen. Ze zei nee en liep geschrokken door. Ze schreef erover op Facebook, om te laten zien dat dit gedrag niet normaal is. Een goede zaak, want Cynthia's blog wordt veel gelezen door jonge meiden. Die kun je niet vaak genoeg uitleggen hoe om te gaan met goorlappen.



Deze krant pikte het nieuws op en schreef er een stukje over voor de website. De reacties die erover op Facebook verschenen, varieerden van 'ze wil alleen maar aandacht' tot 'ach, er is toch niks gebeurd dus waar zeurt ze over'.



Als je eens zin hebt in een seksistisch gesprek waarin je gevoelens gebagatelliseerd worden, dan moet je eens proberen te praten over ongewenste intimiteiten. Als je zoiets hebt meegemaakt en je wilt erover praten omdat het oplucht, of om het aan de kaak te stellen, dan doe je dat altijd alleen maar voor de aandacht. Je stelt je aan. En als men wél vindt dat je iets is aangedaan, dan heb je het er waarschijnlijk zelf naar gemaakt.