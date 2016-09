Investeringen drukken winst bij Lego

De verkopen van de grootste speelgoedfabrikant van Europa liepen in de eerste helft van dit jaar met ruim een tiende op tot 15,7 miljard Deense kroon (2,1 miljard euro). Dit was te danken aan een sterke vraag naar speelgoed voor meisjes. Lego bracht vorig jaar een eigen meisjeslijn uit Friends, die zeer succesvol bleek. De nettowinst nam daarentegen licht af tot 3,5 miljard kroon.



Faillissement

Tijdens de eerste helft van dit jaar opende Lego een nieuwe fabriek in het Chinese Jiaxing in China. De capaciteit van een bestaande vestiging in het Mexicaanse Monterry werd fors uitgebreid. Ook in Europa is de productie flink verhoogd door de productiefaciliteit in Hongarije uit te breiden.



,,Deze investeringen in mensen en infrastructuur zullen uiteraard gevolgen hebben voor de winstgroei op korte termijn'', zei financieel directeur John Goodwin. Hij benadrukte dat ze hard nodig zijn om wereldwijd nog meer kinderen kennis te laten maken met Lego.



Het Deense bedrijf balanceerde in 2003 nog op de rand van een faillissement. De nazaten van Ole Kirk Christiansen staken honderd miljoen uit eigen vermogen in het bedrijf en pasten de bedrijfsvoering aan. Geen grote stenen meer maar kleinere zodat eigen creaties gebouwd kunnen worden.