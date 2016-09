Is het tijd voor de gymhelm?

Met 5 jaar donderde Bink van der Wal (9) uit het klimrek. Met 6 jaar landde hij ongelukkig op het trampolinetrapje - na een zet in zijn rug. Bink was 7 toen hij onfortuinlijk struikelde tijdens de gymles en op zijn achtste gleed hij uit tijdens een potje voetbal na schooltijd. Zijn herinnering aan z'n schooljaren worden gekleurd door een gecompliceerde elleboogbreuk, een scheurtje in de rechter pols, een fractuur in de linker duim en een gebroken linker onderarm.



Kinderen vallen, dat hoort erbij. Uit de nieuwste cijfers van VeiligheidNL blijkt dat in 2014 ruim 28.000 kinderen van 4 tot 18 jaar zich melden bij de spoedeisende hulp met een kneuzing of breuk, opgelopen tijdens een ongeval of geweld. In bijna 16.000 gevallen verwondden zij zich tijdens gymles: 8.200 basisscholieren en 7.400 leerlingen van de middelbare school. Andere ongevallen deden zich voor op het schoolplein of in de school zelf. En 2 procent van de kinderen meldde zich na onderling geweld.



,,Kinderen weten niet hoe ze een val moeten breken'', zegt onderzoeker Hedy Goossens van stichting VeiligheidNL. ,,Ze verliezen bijvoorbeeld bij een val van een gymtoestel hun balans of ze landen verkeerd. In een reflex vangen ze dat op met gestrekte armen. Zo komen er flinke krachten op de polsen te staan, die gemakkelijk breken.''



Dat heeft alles te maken met de conditie van kinderen: de jeugd van tegenwoordig is minder fit dan veertig jaar geleden. Bewegingswetenschapper Dorine Collard toonde dit een paar jaar geleden aan in een onderzoek voor de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ze ondervroeg 2.000 kinderen tussen de 10 en 12 jaar en vergeleek de uitkomsten met overeenkomstige testen uit 1980. Haar conclusie: op veel onderdelen, waaronder coördinatie en motoriek, scoort de huidige jeugd slechter.



,,Dat is zichtbaar'', zegt docent bewegingsonderwijs Monique van Ark. Uren buitenspelen is ingeruild voor uren zitten voor televisie en beeldscherm. ,,Het lijkt me logisch dat kinderen motorisch minder vaardig zijn en dus ook minder goed een val kunnen opvangen."