Als opgewonden standje - op straat, op het voetbalveld of gewoon aan het werk - heb ik genoeg mensen verwenst. Een enkele keer doe ik het nog. Val dood, denk ik dan. Soms spreek ik de gedachte ook uit. 'Krijg de...'



Ik zeg het in een opwelling. Iemand dood wensen is slecht, maar zo ben ik gebakken. Mede door ma, die nooit haatdragend was maar wel impulsief en fel kon zijn.



Vorige week, op Texel, zei ik tegen een gehoor van 128 mensen dat ik mijn moeder dood wens. Zo zei ik het letterlijk: 'Ik wens mijn moeder dood'. Ik sprak de zin niet op een bijtende, vijandige toon uit. Het klonk niet alsof ik kwaad op straat liep of gefrustreerd op het voetbalveld stond, ik had controle over mezelf. Niemand in de zaal schrok, niemand leek verbaasd. Omdat ik al halverwege de lezing over mijn moeder was, snapten ze het denk ik wel. Wie haar werdegang volgt, weet precies hoe ik over ma's lot denk.



Tijdens diezelfde lezing vertelde ik dat ik op mijn vakantie in Portugal een sms-bericht kreeg van een bekende. Die schreef: 'Beste Hugo, sorry dat ik je even lastigval, maar ik schrik van het volgende bericht in de nieuwe uitgave van Vrienden onder elkaar van het Erasmus MC Vriendenfonds. Daar staat: 'Hugo Borst wilde graag weten hoe het met zijn geheugen is gesteld, nadat zijn moeder overleed aan alzheimer.' Is je moeder overleden?'



Nou, een uurtje eerder had mijn broer Laurens mij vanuit Nederland geappt over ma. Hij was bij haar op bezoek geweest en deed verslag. Een foto van ma met als bijschrift: 'Lachen lukt ff niet'. In een volgende app schreef hij: 'Ma eet de laatste tijd slecht, zegt de verzorgster. Bij mij heeft ze half bordje leeg gegeten'. Hij stuurde nog een foto van ma. Bijschrift: 'Lekker in de tuin maar mopperend: ik blijf liever in bed.'