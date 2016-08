IS-leider al-Baghdadi zat vast in gevangenis Aboe Ghraib

In februari 2004 brachten Amerikaanse troepen een man genaamd Ibrahim Awad Ibrahim al-Bary naar de gevangenis Aboe Ghraib, een voorstad van Bagdad. Die gevangenis stond toen op het punt internationaal nieuws te worden vanwege de extreme martelingen en executies die er plaatsvonden. De bewuste gevangene bleef echter onbekend.



In dat laatste kwam vandaag verandering: al-Bary staat beter bekend als Abu Bakr al-Baghdadi, de leider van IS. Woordvoerder Troy A. Rolan Sr. van het Amerikaanse leger bevestigde tegenover The Intercept dat Baghdadi het grootste deel van zijn celstraf uitzat in de vermaarde Aboe Ghraib-gevangenis. Hij zat acht van de tien maanden dat hij werd vastgehouden in Aboe Ghraib. Twee maanden voor zijn vrijlating werd hij overgeplaatst naar Camp Bucca, op 600 kilometer ten zuiden van Bagdad.



Camp Bucca

Dat hij vastzat in Aboe Ghraib is niet eerder bekendgemaakt. Experts wisten al langer dat Baghdadi door de Amerikanen gevangen werd genomen tijdens de bezetting van Irak. Tot nu toe werd echter aangenomen dat hij in Camp Bucca zat, een gevangenis in het zuiden van Irak.



In de eerste jaren van de Amerikaanse bezetting van Irak kregen detentiecentra als Aboe Ghraib en Camp Bucca de reputatie 'jihadistenuniversiteiten' te zijn, waar hardleerse extremisten minder radicale gevangenen recruteerden en indoctrineerden. Analisten vermoeden al langer dat Baghdadi van zijn tijd in Camp Bucca gebruik maakte om contacten te leggen met jihadi's en voormalige hooggeplaatsten van het Irakese leger die later samen met hem het leiderschap van IS zouden waarnemen.