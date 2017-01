Is Lelystad een alternatief voor Schiphol?

Boeren zien uitbreiding als een kans



Boeren rond Lelystad Airport waren jarenlang fel tegen uitbreiding van het vliegveld. Nu de bouw is gestart, raken ze enthousiast en hopen ze een graantje mee te pikken.



Over precies 444 dagen is het gedaan met de rust in de Flevopolder. Dan opent het vernieuwde Lelystad Airport. Zestig toestellen per dag kunnen er dan uiteindelijk voorbijkomen. Aardappelteler Rob ter Haar kan het zich nog moeilijk voorstellen: ,,Er komen nu al veel sportvliegtuigjes over. Daar storen we ons niet meer aan. We hopen dat het zo ook gaat met die grote kisten.'' Eigenlijk zit Ter Haar niet te wachten op de uitbreiding. Sterker nog: acht jaar geleden vocht hij met medebewoners tegen het plan. De familie Ter Haar woont op nog geen kilometer afstand in het verlengde van de startbaan. ,,De geluidsoverlast is natuurlijk niet fijn, maar er was ook niet nagedacht over wat al dat vliegverkeer voor onze gewassen zou betekenen'', zegt Ter Haar.



Dat vraagstuk is inmiddels opgelost. Er lijkt niets aan de hand. Het zorgde ervoor dat Ter Haar en andere boeren, zoals Sietse Zeinstra, toch een beetje van Lelystad Airport zijn gaan houden. Of zoals ze het zelf zeggen: we accepteren dat we het niet tegen kunnen houden. Samen met 60 agrariërs hebben ze zich nu verenigd en zien ze enorme kansen. Zo willen ze onder meer lokale producten verkopen in de aankomst- en vertrekhal. ,,Er komen straks bijna 7 miljoen passagiers per jaar. Als iedereen 1 euro uitgeeft, halen we tien procent meer omzet binnen dan we nu met zijn allen doen,'' zegt Ter Haar.