Is Obama net zo erg als de Clintons?

Terwijl Amerika zich opmaakt voor de presidentswissel, vermaken wij ons in New York in de bioscoop en in het theater. Op televisie zien we hoorzittingen met potentiële ministers. We blijven niet thuis voor de afscheidsspeech van Obama maar gaan een hapje eten in Hell's Kitchen, een wijk bij het theaterdistrict.



Na het diner houden we een taxi aan en vragen de chauffeur ons naar Harlem te brengen, waar we tussen de Afro-Amerikanen cocktails gaan drinken, op de gezondheid van de vertrekkende president. ,,Did you watch Obama, tonight?" vragen we. De taxichauffeur lacht en zegt dat hij moet werken. We zijn even stil en kijken naar buiten. Het miezert. ,,Obama is net zo erg als de Clintons", zegt de chauffeur.



We vragen hem waarom Oba­ma net zo erg is als de Clintons. ,,Obama heeft drie huizen." ,,Drie huizen?" We wagen dat te betwijfelen. Toch weet de taxichauffeur zeker dat Trump een betere president wordt. ,,Hij zorgt ervoor dat we allemaal geld verdienen." Hoe weet hij dat zo zeker? ,,Omdat Trump weet hoe hij geld moet verdienen. En Obama heeft ons allemaal bestolen. 1400 dollar. En hij heeft drie huizen."



We kijken elkaar aan. Als íemand huizen bezit, is dat Donald Trump toch wel? De taxichauffeur vraagt waar wij vandaan komen. ,,Netherlands?" Iedereen in Europa is ook voor Trump, beweert onze chauffeur. ,,Italië, Frankrijk, Engeland..." We vertellen hem dat we in Europa een beetje bezorgd zijn om Trump. En dat we hem het voordeel van de twijfel geven. Maar hij houdt voet bij stuk. ,,Hungary, Poland..." Ja, die landen misschien wel. ,,Europa houdt van Trump. Obama heeft iedereen arm gemaakt. Van ons geld heeft hij drie huizen."



We worden een beetje ongeduldig. ,,Maar Trump heeft 24 huizen." ,,Trump komt niet uit de politiek en Obama neemt mij 1400 dollar af qua verzekeringen." We willen weten of het om Obamacare gaat en zeggen dat iedereen verzekerd moet zijn voor het geval je iets overkomt. Het gaat om solidariteit.



Hij lacht: ,,Of we gaan dood of we gaan terug naar ons eigen land. Dat is onze religie." We zeggen hem dat we bang zijn voor Trump, maar ook voor Poetin en de president van Turkije, Erdogan. ,,No! No! Turkey is Europe and Europe loves Trump!"



We worden feller en vertellen hem dat Turkije niet bij Europa hoort. De chauffeur is verbaasd. ,,No? Turkey is not a part of Europe?'' Hij lacht. ,,Obama heeft mijn geld gestolen en hij heeft drie huizen!" We hebben geen zin meer in verdere discussie. We horen een lachje van de chauffeur en kijken elkaar aan. Populisme is als onkruid, hardnekkig te bestrijden. We horen de chauffeur een eigen liedje zingen. ,,He has three houses! Yeah yeah, three houses!"



Thuisgekomen zien we op tv een ontroerde president Obama die zijn vrouw Michelle bedankt omdat zij het Witte Huis heeft veranderd in een plek voor iedereen. En er is een rapport uitgelekt waarin staat dat Trump Russische hoeren heeft laten pissen op een bed. In een hotel, niet in een van z'n 24 huizen.