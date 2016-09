Is westerse berichtgeving eenzijdig?

Fotograaf Raslan werd geïnterviewd door verschillende media. Hij vertelde aan tv-zender Al Jazeera ondermeer dat hij 'duizenden van dit soort foto's' maakt. Wat die media er meestal niet bij vermeldden is dat Raslan niet alleen fotograaf is, maar vooral activist.



Hij trekt op met rebellengroepen, die strijden tegen de Syrische president Assad. Zo maakte Raslan een selfie met door de Verenigde Staten gesteunde rebellen, die verantwoordelijk zijn voor de moord op een Palestijns jongetje.



Op een gruwelijke video is te zien hoe een van de mannen met een mes het hoofd van het doodsbange jongetje afsnijdt, alsof het van een schaap is. Hoewel Amerikaanse verslaggevers vragen stelden over de Amerikaanse regeringssteun aan deze 'gematigde rebellengroep', trok die video veel minder aandacht dan de foto van Omran.



Twijfel

Raslan plaatst ook beelden van zichzelf met zelfmoordenaars. Hij bekent respect te hebben voor 'martelaars, die zichzelf opofferen'. Sommige commentatoren trekken de journalistieke intenties van Mahmoud Raslan in twijfel. Zij vragen zich bovendien af of de westerse verslaggeving over het conflict in Aleppo wel neutraal is.



De zwaar bevochten stad is opgedeeld in een oostelijk deel, dat in handen is van de anti-regeringsrebellen en een westelijk deel, dat door het Syrische regime wordt beheerst. Het Westen steunt de rebellen. Assad wordt gesteund door de Russische president Vladimir Poetin, die door de Amerikaanse regering en de Navo als 'vijand' wordt beschouwd.