Islamitische school sleept ouders voor rechter om uitlatingen

De stichting heeft onder de naam IBS De Roos scholen in Zaandam en Purmerend. SIOZ wordt er op sociale media van beticht een 'Gülenschool' te zijn, wat de stichting ten stelligste ontkent.



,,De school wordt een terroristische organisatie genoemd, de medewerkers Gülenterroristen. Er is vrijheid van meningsuiting, maar dit zijn onrechtmatige valse beschuldigingen. Je kan niet zomaar iets roepen wat niet waar is en waar je een ander mee beschadigt'', zegt Marcel Dekker, advocaat van de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ).



,,Onze inzet is om weer te komen tot een veilige en rustige situatie op de school. Mensen onder elkaar voelen zich nu niet veilig. Ouders worden onder druk gezet om zich te verantwoorden'', legt Dekker uit.

Volgens hem zijn inmiddels 150 van de 400 leerlingen door hun ouders van school gehaald in Zaandam. Ook bij andere vermeende Turkse 'Gülen-basisscholen' kwamen veel scholieren maandag niet opdagen bij het begin van het nieuwe schooljaar.



De islamitische onderwijsinstelling eist dat alle WhatsApp-groepen, Facebook-groepen en alle eventuele andere activiteiten op sociale media van de ouders worden opgeheven. Ook wil SIOZ dat de rechter de ouders een dwangsom oplegt. De zaak dient vrijdag om 13.30 uur in Haarlem.



De uitschrijvingen houden mogelijk verband met de mislukte Turkse coup en de grimmige sfeer in de Turkse gemeenschap tussen aanhangers van president Erdogan en aanhangers van spiritueel leider Fethullah Gülen. Erdogan verwijt de Gülen achter de coup te zitten.