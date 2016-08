Italië: Niet meer afreizen naar rampgebied, hulp genoeg

Er is nog wel behoefte aan overnachtingsplekken -bij mensen thuis of in een hotel- zodat de overlevenden niet in tenten hoven te slapen: in dit gebied in de bergen kan het 's nachts flink afkoelen. Ook is er behoefte aan geld: dat kan in de toekomst gebruikt worden voor de wederopbouw.



Graag helpen

De afgelopen dagen zijn hulpverleners uit alle hoeken van Italië gevraagd of ongevraagd naar de gehuchtjes afgereisd die door de grote aardbeving van dinsdagnacht zijn weggevaagd. Hulpdiensten komen zelfs vanuit het zuidelijke Bari. Daarnaast zijn er inwoners die graag willen helpen: bijvoorbeeld uit L'Aquila, de hoofdstad van de regio Abruzzo die 7 jaar geleden zelf opgeschud werd door een dodelijke aardbeving.



Na de grote schok van dinsdag zijn er in het aardbevingsgebied al meer dan 1000 kleinere en iets grotere naschokken geweest. Dat is de reden dat veel inwoners niet meer in hun huis durven slapen. In het dorpje Acquasante Terme, een kwartiertje van het weggevaagde Pescara del Tronto, overnachtte een aantal inwoners met kinderen in campers op een parkeerplaats omdat dat veiliger zou zijn.



Dodental naar 281

Het aantal doden door de aardbeving is volgens de Italiaanse autoriteiten opgelopen 281. Gisteren werden nog eens drie omgekomen personen gevonden onder het puin van Amatrice. De vele naschokken bemoeilijken de reddingsoperatie. De hulpdiensten hebben desondanks de hoop nog levenden onder het puin aan te treffen.



Slachtoffers van de aardbeving krijgen vandaag een staatsbegrafenis in Ascoli Piceno. Hierbij zijn ook de Italiaanse president Sergio Mattarella en premier Matteo Renzi aanwezig. De te begraven doden komen uit het naburige Arquata. Alle slachtoffers van de ramp worden herdacht. Ook is een nationale dag van rouw afgekondigd. De vlaggen op openbare gebouwen hangen halfstok.