Jacques Chirac in ziekenhuis met longontsteking

Chirac was met zijn vrouw Bernadette in Marokko, maar keerde halsoverkop terug naar Parijs vanwege een longontsteking. Hij is met spoed opgenomen in het ziekenhuis La Pitié-Salpêtrière, waar hij de komende dagen zal blijven.



Verzwakking

Chirac, die lange tijd bekendstond om zijn goede gezondheid, kreeg in 2005 een hersenbloeding. Dat liet zijn sporen na bij de oud-president, die in de afgelopen jaren diverse malen in het ziekenhuis werd opgenomen. De laatste keer gebeurde dat in december vorig jaar, wegens verzwakking.



De voormalig president had het ook zwaar met de dood van zijn oudste dochter Laurence in april van dit jaar. Zij stierf aan de gevolgen van anorexia. Volgens zijn naasten was zijn gezondheid de laatste maanden echter weer aan de beterende hand.